Millennial Lithium Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die Millennial Lithium Aktie notierte am Freitagnachmittag bei 2,04 Euro je Aktie. Damit hat sie im Vergleich zum Eröffnungskurs am Montag um 11,8 % nachgegeben. Bereits in der vergangenen Woche wies die Aktie eine enorme Schwankungsbreite auf. Am 10. November hatte man eine Kapitalerhöhung im Rahmen einer Partnerschaft mit der Tochter eines chinesischen Solarunternehmens in Höhe von 12 Mio. US-Dollar bekannt gegeben. Die Erhöhung sollte in zwei Tranchen erfolgen, wobei die erste bereits am 10. November im Rahmen einer Privatplatzierung stattgefunden hatte.

Korrektur setzt sich fort

Nun gab man in dieser Woche bekannt, dass die zweite Tranche platziert wurde. Million Surge hält damit einen Anteil von 17,3 % an Millennial Lithium. Der Kurs setzte seine Korrektur womöglich im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung fort. Auch könnten Anleger so langsam Gewinne mitgenommen haben, nachdem zuvor bekannt wurde, dass die Ergebnisse aus der wirtschaftlichen Bewertung (PEA) des Pastos Grandes Projektes auf das erste Quartal 2018 angesetzt wurden. Charttechnisch notiert der Kurs weiterhin oberhalb des technischen Unterstützungsbereichs bei 1,90-2,00 Euro je Aktie. Sofern das der Fall ist, könnte sich die positive Entwicklung in Kürze wieder fortsetzen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.