Millennial Lithium Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

die Millennial Lithium Aktie konnte in der vergangenen Woche erstmals über dem technischen Widerstand bei 1,90 Euro je Aktie schließen. Der Schub, der sich infolge des Ausbruchs sowie einer positiven News in der Vorwoche ereignete, konnte allerdings in dieser Woche nicht fortgesetzt werden. Die Aktie korrigierte den Ausbruch um 24 %, testete damit das Ausbruchniveau nicht ganz an und stabilisierte sich gegen Ende der Woche wieder leicht über 2 Euro je Aktie. Der Schlusskurs auf Wochenbasis lag bei 2,29 Euro. Aus der charttechnischen Sicht bleibt der zuvor erfolgte Ausbruch damit valide.

Neuer Investor nährt Spekulation auf positive Ergebnisse bei der Schätzung

Die positive News, die bereits am Freitag in der vergangenen Woche bekannt geworden war, betraf einen neuen chinesischen Investorenpartner. Die Tochter eines der größten Solarunternehmens Chinas erwarb per privater Platzierung 12. Mio. Aktien von Millennial Lithium in Form von zwei Tranchen, wobei die erste gleich am Freitag abgeschlossen wurde. Die zweite steht noch an.

Damit zeigte sich, was einige Beobachter bereits vorher erwartet hatten. Das Management ist derzeit auf Road-Show und diese trägt Früchte. Leider gab es bisher keine Neuigkeiten zur erwarteten Ressourcenschätzung. Diese sollte zwischen Ende Oktober und Anfang November bereits abgeschlossen worden sein.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.