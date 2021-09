Millennial Lithium-Aktie: Übernahmedurch Chinesisches Bergbauunternehmen!

Das kanadische Unternehmen Millennial Lithium Corp. (OTC:MLNLF) gab bekannt, dass das chinesische Unternehmen Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. oder CATL, ein Batterielieferant für Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) und Nio Inc. (NYSE:NIO), zugestimmt hat, das Lithiumbergbauunternehmen für etwa 377 Millionen C$ (297,3 Millionen $) zu übernehmen.

Millennial Lithium teilte mit, dass CATL alle seine ausstehenden Aktien für 3,85 C$ (3,04 $) pro Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung