Millennial Lithium-Aktie: Nicht mehr aufzuhalten

Die Aktie von Millennial Lithium präsentierte sich am Donnerstag erneut in prächtiger Verfassung. Der Wert scheint derzeit nicht mehr aufzuhalten zu sein. Die Lithium-Phantasie wegen der E-Mobilität und der Folgen für den CO-2-Ausstoß sind ein Modethema. In den vergangenen fünf Tagen ging es für den Wert bereits um annähernd 7 % aufwärts. Die Bilanz über einen Monat ist noch eindrucksvoller.

Das ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!