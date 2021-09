Millennial Lithium-Aktie: Hammer!

Lithium ist ein wichtiger Baustein in der Entwicklung der E-Mobilitätsbranche. Das Unternehmen Millennial Lithium profitiert zumindest an den Börsen von dieser Entwicklung und der positiven Stimmung. Die Aktie selbst ist allerdings zum Auftakt an den Börsen am Montag um -3,6 % nach unten gesackt.

Der Wert ist allerdings in den vorhergehenden fünf Tagen um +4,6 % nach oben geklettert. Dies wiederum ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung