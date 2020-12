Millennial Lithium Aktie: Dieser Bereich macht Probleme!

Millennial Lithium Aktie: Die Bullen konnten das Wertpapier bis an die 161,8 % Fibonacci-Extension-Marke der vorangegangenen Abwärtsbewegung treiben. Dort befindet sich ebenso eine relevante Retracement-Zone. Alles in allem kam es an diesem Punkt tatsächlich zu größeren Gewinnmitnahmen. Dennoch konnte Millennial Lithium wichtige Widerstände auflösen und einen Aufwärtstrend in Gange setzten. Damit dürfte es nach abgeschlossener Korrektur weiter in Richtung Norden gehen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung