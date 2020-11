Millennial Lithium-Aktie: Da ist ja wieder Stimmung drin!

Plötzlich scheint die Millennial Lithium Aktie wieder gefragt zu sein. Das Handelsvolumen ist extrem angestiegen und hat der Aktie auch zu einem statten Anstieg verholfen. Zwischenzeitlich wurden Aktien im Wert von mehr als 10 Mio. Euro gehandelt, dies sah in den letzten Monaten noch ganz anders aus. Wo kommt das Interesse auf einmal her und was steckt dahinter?