Millennial Lithium-Aktie: Charttechnische Analyse!

Die Millennial Lithium-Aktie bewegt sich seit Jahresbeginn in einem Abwärtstrend sukzessive nach unten. Bisher konnte die Trendbewegung auch nicht gebrochen werden, sodass davon ausgegangen werden muss, dass der Trend sich auch in Zukunft weiter fortsetzt. Positiv zu sehen ist aber, dass die Abwärtsbewegung an Dynamik verloren hat. Das Handelsvolumen hat zudem in den letzten Monaten weiter abgenommen.

Überblick zur Aktie: Gleitende Durchschnitte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Andreas Quirin.