Millennial Lithium: 2018 kann mit einem Kursfeuerwerk beginnen!

Liebe Leser,

Gewinnmitnahmen drückten Ende November und Anfang Dezember den Kurs der Millennial Lithium-Aktie wieder auf das Niveau von 2,20 Euro zurück. Von hier aus startete in den letzten Handelstagen vor Weihnachten eine neue Aufwärtsbewegung, welche den Kurs wieder bis auf 2,60 Euro ansteigen ließ. Das Niveau konnte jedoch nicht ganz gehalten werden und die Aktie fiel wieder etwas zurück.

Dramatisch sind die Kursverluste nicht. Noch immer ist das Chartbild ansprechend und bietet für die Käufer eine Reihe positiver Aspekte, die in 2018 zum Tragen kommen können. Die Korrekturbewegung seit Anfang Dezember kann als eine Flagge aufgefasst werden. Weil Flaggen zumeist trendbestätigend aufgelöst werden, dürfen die Millennial Lithium-Aktionäre recht zuversichtlich auf das Jahr 2018 blicken.

Schon gleich zu Jahresbeginn könnte es wieder steigende Kurse geben, denn die seit Ende November laufende Korrekturwelle könnte als die Welle 4 eines seit September 2017 laufenden Aufwärtsimpulses aufgefasst werden. Auf der Basis dieser Annahme wäre als Nächstes eine abschließende fünfte Impulswelle zu erwarten. Sie könnte kurzfristig starten, denn die aktuell noch bestimmende Korrekturwelle läuft immer mehr in die Spitze eines Dreiecks hinein, das bald aufgelöst werden müsste.

In welche Richtung wird das Dreieck aufgelöst?

Sollte die Auflösung in Trendrichtung erfolgen, was eher wahrscheinlich ist als eine Auflösung des Dreiecks in Gegenrichtung, ist eventuell schon im Januar mit steigenden Kursen zu rechnen. Diese könnten auch von Unternehmensseite weiter unterstützt werden, wenn Millenial Lithium im Januar wieder mit positiven Meldungen auf sich aufmerksam machen kann und neu in die Aktie einsteigende Anleger den Kurs befeuern.

Sollte das Dreieck jedoch nach unten aufgelöst werden, sollten die Bullen das Niveau von 2,20 Euro nach Möglichkeit halten. Hier endete bereits im Dezember eine kleinere Abwärtswelle. Kann die Marke von 2,20 Euro nicht verteidigt werden, bietet etwas tiefer das Niveau von 2,00 Euro möglicherweise Halt. Hier endeten im November zwei untergeordnete Abwärtsbewegungen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.