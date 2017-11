Millenial Lithium: Die Road-Show trägt Früchte!

Liebe Leser,

in der vergangenen Woche hat die Aktie des kanadischen Lithium-Explorers Millenial Lithium einen Sprung über den nächsten, wichtigen Widerstand geschafft. Dieser lag bei 1,90 Euro je Aktie. Bereits in der Woche zuvor fand ein Ausbruch statt, er wurde allerdings nicht bestätigt, da der Schlusskurs auf Wochenbasis nicht darüber lag. Der Schlusskurs lag jedoch in der vergangenen Woche darüber, was den Ausbruch zumindest aus der charttechnischen Sicht valide macht. Hinweis: Charttechnik stellt keine Garantie für den weiteren Kursverlauf dar.

Road-Show der Millenial-Manger trägt Früchte

Grund für die positive Entwicklung soll der Einstieg eines chinesischen Investors bei Millenial sein. Dabei handelt es sich um die Tochter des Solarunternehmens CGL. Das Volumen des Investments beträgt laut der Webseite von Millenial 30 Mio. US-Dollar. Damit würde CGL 12.000.000 Aktien für 2,50 US-Dollar auf Basis einer privaten Platzierung erwerben.

Millenial gibt die 12.000.000 Aktien in zwei Tranchen aus. Die erste wurde bereits in Höhe von 6.300.000 Mio. Aktien ausgegeben. CGL würde nach Ausgabe der zweiten Tranche insgesamt 17 % an Millenial Lithium besitzen. Mit dem Deal wurden Erwartungen der letzten Wochen bestätigt. Nämlich, dass die Road Show der Millenial-Manager in China neue Deals bewirken könnte.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.