Millenial Lithium Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

die Millenial Lithium Aktie hat in dieser Woche wieder einen dieser Momente gehabt. Gemäß dem Wochenschlusskurs in Frankfurt lag das Plus bei 18,10 %. Zwischenzeitlich hatte der Wert den technischen Widerstand bei 1,90 Euro je Aktie überwunden. Die Aktie schloss dennoch darunter. Damit wäre es aber bereits der zweite Versuch innerhalb der letzten Wochen, sodass ein Ausbruch immer wahrscheinlicher wird.

Verheissungsvolle Erwartungen

Der Grund für die Spekulanten-Euphorie – denn nichts Anderes bewegt die Aktie – sind immer noch die verheissungsvoll erwarteten Ergebnisse über das Vorkommen in der Region Pastos Grandes. Diese sollten zwischen Ende Oktober und Anfang November erscheinen, nachdem sie bereits einmal verschoben wurden. Ein weiterer Faktor, der möglicherweise positiv aufgenommen wurde, könnte der Abschluss eines Kaufvertrages über 2.492 Hektar Land in der Pastos Grandes Region gewesen sein. Damit würde der gesamte Besitz von Millenial Lithium auf 8.664 Hektar steigen. In den Wochen zuvor hatte sich womöglich auch die politische Lage in Argentinien positiv auf den Kurs ausgewirkt. Der amtierende Präsident konnte einen Wahlerfolg für sich verbuchen. Dieser gilt als wirtschaftsfreundlich.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.