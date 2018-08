Millenial Lithium Aktie: Was hat das zu bedeuten?

Millenial Lithium hat in den zurückliegenden Sitzungen einige massive Kaufsignale erzeugt. Auch am Mittwoch konnte der Wert erneut einen Aufschlag von fast 2 % erreichen. Dies wiederum gilt als klares Aufwärtssginal im charttechnisch übergeordneten Abwärtstrend. Denn: Die Aktie hat damit zumindest eine frühere Unterstützung in Höhe von 1,40 Euro wieder erreicht. Dies ist ein starkes Zeichen, insofern eine Rückeroberung als Signal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.