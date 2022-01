Milkman Technologies enthüllt Möglichkeiten zur Verbesserung von Smart Appointments, um die Erfahrungen von E-Commerce-Kunden zu maximieren

Verona, Italien (ots/PRNewswire) -Milkman Technologies, Anbieter von kundenorientierten Supply-Chain-Management-Lösungen, die sich auf die Hauszustellung auf der letzten Meile konzentrieren, enthüllt die hyper-automatisierten Fähigkeiten seines Milkman Smart Appointments.Das Produkt wurde so konzipiert, dass es den Endkunden die Möglichkeit bietet, den Tag und die Uhrzeit ihrer Wahl selbst zu bestimmen und den gesamten Bestellvorgang zu verfolgen. Basierend auf der Adaptive Capacity Engine, die auf der Grundlage leistungsstarker und einzigartiger Algorithmen entwickelt wurde, ermöglicht Milkman Smart Appointment Einzelhändlern, dynamische Preise für die Echtzeit-Nachfragegestaltung anzubieten und so die Markentreue zu stärken.„Kunden suchen ein echtes Lieferversprechen, das auf Vertrauen und Zuverlässigkeit beruht", erklärt Antonio Perini, CEO von Milkman Technologies. „Vorkonfigurierte Liefertermine werden nicht mehr als ausreichend angesehen; die Kunden werden immer anspruchsvoller, indem sie ihre bevorzugten Zeitfenster wählen und entsprechend bezahlen."Der Bestellvorgang stellt eine echte Chance dar, das Einkaufserlebnis positiv zu beeinflussen: Flexible Zeit- und Datumsfenster geben den Kunden die außergewöhnliche Möglichkeit, das für sie exakt passende Zeitfenster zu wählen und einen Preis zu zahlen, der dynamisch an die aktuelle und voraussichtliche Kapazität angepasst wird.Die Vorteile für Einzelhändler Spediteure sind zweiseitg: Wirtschaftliche Anreize für größere Zeitfenstere garantieren eine bessere Verteilung des Volumens und eliminieren undurchführbare Lieferungen, wodurch die Betriebskosten gesenkt werden.„Es gibt Kunden, die unabhängig von den Kosten Wert auf ein bestimmtes Zeitfenster legen, so dass dynamische Preisgestaltungstools dazu beitragen, die Umsatzmöglichkeiten für das Unternehmen zu maximieren", kommentiert Antonio Perini.Die Verbraucher werden immer anspruchsvoller und bevorzugen Marken, die interaktive Lieferoptionen anbieten: Milkman Smart Appointment gleicht die Flottenkapazität mit der prognostizierten Dichte ab und verschafft Einzelhändlern und Logistikexperten einen strategischen Vorteil, um das Fulfillment und die Customer Journey erfolgreich zu gestalten.Colvin, IKEA, Public MediaMarkt und viele mehr haben die Technologie Smart Appointment eingeführt (https://www.google.com/url?q=https://www.milkmantechnologies.com/milkman-smart-appointment/&source=gmail-html&ust=1642256498391000&usg=AOvVaw2A09vfBhz0p-TUR1YMsJTL), um die Erwartungen der Kunden zu übertreffen und ihre Loyalität und ihr Vertrauen zu stärken.Sehen Sie unser neues Video (https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/VfgU08oniSo&source=gmail-html&ust=1642256498391000&usg=AOvVaw3j7CyG4_EgG51cE38OSzwQ) und entdecken Sie, wie Technologie das Einkaufserlebnis mit einem intelligenten Logistikansatz synchronisieren kann. Folgen Sie unserer last-Mile-Experten-Community (https://www.google.com/url?q=https://www.linkedin.com/company/milkmantechnologies&source=gmail-html&ust=1642256498391000&usg=AOvVaw0f3C3hLDahyARLXALQZdIZ).Über Milkman Technologies: Milkman Technologies bietet eine kundenorientierte Supply-Chain-Lösung für Einzelhändler, die ihren Kunden durch eine Verbesserung der letzten Meile eine herausragende Customer Journey bieten möchten und auch für Spediteure, die ihre Gewinne durch skalierbare, hyper-automatisierte Abläufe und Ressourcenmanagement steigern wollen. Milkman Technologies wurde 2015 gegründet und verfügt heute über 35 Millionen Euro an Finanzmitteln, internationale Kunden und Niederlassungen in ganz Europa.Web & Soziale Kanäle:Website (https://www.milkmantechnologies.com/)LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/milkmantechnologies)Instagram (https://www.instagram.com/milkmantech.official/)Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCpj1EjQRHLLavzt_IkViSDw)Infografik - https://mma.prnewswire.com/media/1724264/Milkman_Technologies_Infographic.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1608406/Milkman_Technologies_logo.jpgPressekontakt:Adamo Dagradi,PR-Manager von Milkman Technologies,adamo.dagradi@milkmantechnologies.com,Telefon: +393482934070Original-Content von: Milkman Technologies, übermittelt durch news aktuell