Milka wird Teil des Cocoa Life Nachhaltigkeitsprogramms (FOTO)

Bremen (ots) -Ab August wird das Logo von Cocoa Life auf der Verpackung vonMilka Tafeln abgedruckt sein, bis Ende 2019 soll das kompletteeuropaeische Milka Schokoladen-Sortiment am Programm teilnehmen.Mondelez Europe hat heute die Teilnahme seiner SchokoladenmarkeMilka an Cocoa Life bekanntgegeben. Mit dem Programm Cocoa Lifeengagiert sich das Unternehmen fuer eine nachhaltigeKakao-Wertschoepfungskette und plant langfristig den gesamten Kakaofür seine Produktion nachhaltig zu beziehen.Ab August 2018 wird auf der Verpackung aller Milka Tafeln inEuropa das Logo von Cocoa Life abgebildet sein. Bis Ende 2019 solldas gesamte Milka Schokoladen-Sortiment in Europa an dem Programmteilnehmen. Mit diesem Schritt folgt Milka anderen Marken vonMondelez International, die fuer die Herstellung ihrer Produktebereits Kakao aus nachhaltigem Anbau beziehen, darunter Cadbury DairyMilk in Großbritannien und Irland, Cote d'Or in Belgien undFrankreich, Freia und Marabou in Skandinavien sowie Oreo Kekse inEuropa."Wir sind stolz darauf, dass mit Milka unsere groeßteSchokoladenmarke in Europa am Cocoa Life-Programm teilnimmt", sagteHubert Weber, Executive Vice President und President von MondelezEurope. "Das Nachhaltigkeitsprogramm ist ein voller Erfolg und mitder Teilnahme von Milka kommen wir unserem Ziel, bis 2022 insgesamt200.000 Kakaobauern und eine Million Menschen zu erreichen, ein gutesStueck naeher."Milka steht für qualitativ hochwertige Schokolade und dieVerwendung bester Zutaten wie Alpenmilch. Dieses Markenversprechenwird nun durch die Teilnahme am Cocoa Life-Programm gestuetzt. Hinzukommt die Garantie, dass die fuer Milka Produkte verwendeteSchokolade keine kuenstlichen Aroma-, Farb- und Konservierungsstoffeenthaelt.Das Ziel von Cocoa Life besteht im Aufbau einer nachhaltigenKakaolieferkette sowie in der Verbesserung der Loehne undLebensbedingungen für die Menschen in Kakaoanbaugebieten. Mit CocoaLife engagiert sich das Unternehmen auch im Kampf gegen dieRegenwaldabholzung und den Klimawandel. Cocoa Life ist in sechsKakaoanbaulaendern aktiv: Ghana, Republik Cote d´Ivoire, Indonesien,Dominikanische Republik, Indien und Brasilien. Bis Ende 2017 konntedas Programm 120.500 Bauern in 1.085 Gemeinden erreichen. Mehr alseine Million Baeume konnten als Teil der globalen Bemuehungen zurEindaemmung des Klimawandels gepflanzt werden. Durch Cocoa Lifekonnte das Unternehmen zudem seine nachhaltige Kakaobeschaffung auf35 Prozent steigern.Unabhaengige Untersuchungen haben gezeigt, dass in denindonesischen Gemeinden, die an Cocoa Life teilnehmen, dasJahreseinkommen von Bauern um 37 Prozent und der Kakaoertrag um 10Prozent angestiegen sind."Als Marktfuehrer im deutschen Tafelschokoladenmarkt erreichen wirmit Milka mehrere Millionen Konsumenten", sagte Fridolin Frost,Managing Director Snacks Mondelez International in Deutschland."Diese Reichweite moechten wir nutzen, um einen positiven Beitrag inden Kakaoanbaugemeinden zu leisten und um enge und langfristigeBeziehungen zu Kakaobauern aufzubauen. Unsere Konsumenten achtenheutzutage mehr denn je darauf, was sie essen. Sie moechtensichergehen, dass die Lebensmittel, die sie konsumieren, auchnachhaltig sind."Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Progress Report vonCocoa Life unterhttps://www.cocoalife.org/progress/cocoa-life-progress-report-2017.Ueber Cocoa LifeDas Ziel von Cocoa Life ist die Foerderung eines nachhaltigenKakaoanbaus zum Nutzen lokaler Kakaobauern und Gemeinden. Bis 2022sollen über 200.000 Kakaobauern in sechs Laendern und mehr als eineMillion Menschen von dem Programm profitieren. Langfristig moechteMondelez International seinen gesamten Kakaobedarf, hauptsaechlichueber Cocoa Life, aus nachhaltigen Quellen beziehen. Dabei setzt dasUnternehmen auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mitKakaobauern, NGOs, Lieferanten und staatlichen Einrichtungen. CocoaLife ist Teil der Initiative "Impact For Growth", mit der sichMondelez International verpflichtet hat, nachhaltigesUnternehmenswachstum mit einem positiven Beitrag zu einer besserenWelt zu vereinen. Verfolgen Sie unsere Fortschritte unterwww.cocoalife.org/progress.Ueber Mondelez International MondelezInternational Inc. (NASDAQ: MDLZ) ist ein globalesSnacking-Unternehmen, das weltweit für Genussmomente steht. 2017verzeichnete das Unternehmen einen Netto-Umsatz von rund 26Milliarden US-Dollar. Mondelez International ist in rund 160 Laendernfuehrender Anbieter von Schokolade, Keksen, Kaugummi, Bonbons undGetraenkepulver. Rund um den Globus genießen Konsumenten Produktebeliebter Marken wie Milka, Oreo, Philadelphia, TUC, belVita undToblerone. Mondelez International ist im Standard & Poor's 500 Index,im NASDAQ 100 und im Dow Jones Sustainability Index gelistet.Mehr ueber uns erfahren Sie unterhttp://www.mondelezinternational.com/Das Presseportal für Deutschland, Oesterreich und die Schweizfinden Sie hier: http://www.mynewsdesk.com/de/mondelez-germanyPressekontakt:Kontakt UnternehmenHeike HauerkenUnternehmenssprecherin Mondelez International Central Europe &DeutschlandMondelez Deutschland Services GmbH & Co. KGKonsul-Smidt-Straße 21, 28217 BremenTelefon: +49 (0) 421-37706415E-Mail: hhauerken@mdlz.comKontakt MarkeDania BuchalPR-BeratungfischerAppelt, relations GmbHWaterloohain 5, 22769 HamburgTelefon: +49 (0) 40-899-699-316E-Mail: mdlz@fischerappelt.deOriginal-Content von: Mondelez Deutschland, übermittelt durch news aktuell