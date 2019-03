Milka liefert Ostern nach Hause: So zart und entspannt können Feiertage sein / Milka setzt auf E-Commerce und kooperiert mit Lieferando.de (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Bremen (ots) -Per Klick Ostern nach Hause bestellen! Zum Auftakt desOstergeschäftes startet Milka eine Kooperation mit Takeaway.com. EinePremiere für Milka: Unter dem Motto: "Milka bringt Ostern zu dir"können Oster-Produkte von Milka erstmalig offiziell beim LieferdienstLieferando.de online bestellt werden. Lieferando.de ist Teil vonTakeaway.com, einer Online-Bestellplattform in 10 europäischenLändern und Israel. Zum Kampagnenstart lud Milka heute prominenteGäste und Medienvertreter ein. Moderatorin Alina Merkau sprach mitSila Sahin, Isabell Horn, Hana Nitsche und Natascha Ochsenknecht überdie kommenden Festtage und ihre persönlichen Ostertraditionen. Durchspannende Oster-Challenges stellten die Promidamen dasKampagnenprinzip spielerisch vor.Mehr Service für den Konsumenten, mehr Aufmerksamkeit für dieMarkeDer neue Milka E-Commerce-Service funktioniert ganz einfach: Übereinen eigenen Milka-Shop auf der Lieferando.de Plattform wählenInteressierte zwischen vier unterschiedlichen Milka Oster-Paketenaus. Diese sind zugeschnitten auf Kinder, Teenager, Familien undErwachsene. Ein Lieferando.de-Fahrer liefert die Osterprodukte bisvor die Haustür - am Osterwochenende sogar als lila MilkaSchmunzelhase verkleidet. Damit gestaltet Milka die Osterzeit unterdem Motto "Milka bringt Ostern zu dir" so entspannt wie möglich. DieAktion läuft vom 25. März bis zum 22. April und wird in ausgewähltendeutschen Städten (Berlin, Hamburg, Düsseldorf, München, Köln undFrankfurt) über Lieferando.de angeboten."Ich liebe Lieferservices - von Kleidung bis zu Lebensmitteln, ichbestelle alles online. Wieso also nicht auch zu Ostern?", meintIsabell Horn. Drei-Fach-Mutter Natascha Ochsenknecht ergänzt: "Geradefür Familien ist dieser Service optimal. Dadurch sparen sie so vielZeit, die sie mit ihren Liebsten verbringen können. Und darauf kommtes an Ostern doch schließlich an!"Milka bringt Ostern auch in den sozialen Medien nach HauseIn den sozialen Medien spielt Milka das Ostermotto von Milkaebenfalls prominent. In Kooperation mit drei bekannten Bloggern wirddie Community direkt bei ihren Ostervorbereitungen angesprochen undunterstützt: Gemeinsam können die User individuelle Oster-Essentialserstellen. Durch Abstimmung entscheiden sie, welches Osterrezept /welche Osteridee umgesetzt werden soll. Die Blogger zeigen auf ihrenKanälen Schritt für Schritt die Zubereitung des Rezepts / dieAnfertigung des DIY-Pieces. Und schließlich werden alle wichtigenZutaten und Items in einer hochwertigen Oster-Box an die User verlost- und selbstverständlich nach Hause geliefert.Über Mondelez InternationalMondelez International Inc. (NASDAQ: MDLZ) bestärkt Menschen inüber 150 Ländern darin, auf die richtige Art und Weise zu snacken.2018 verzeichnete das Unternehmen einen Netto-Umsatz von rund 26Milliarden US-Dollar. Als führender Snacking-Anbieter gestaltet dasUnternehmen mit beliebten Marken wie Milka, Oreo, TUC, belVita,Toblerone und Trident die Zukunft des Snacking. MondelezInternational ist im Standard & Poor's 500 Index, im NASDAQ 100 undim Dow Jones Sustainability Index gelistet.Mehr über uns erfahren Sie unter www.mondelezinternational.comoder folgen Sie uns auf Twitter unter www.twitter.com/MDLZ. DasPresseportal für Deutschland, Österreich und die Schweiz finden Siehier: http://www.mynewsdesk.com/de/mondelez-germany.Über Takeaway.comTakeaway.com/Lieferando.de/Lieferservice.at ist der führendeMarktplatz für Online-Essenbestellungen in Kontinentaleuropa undIsrael. Das Unternehmen verbindet Verbraucher und Restaurants übereine digitale Plattform. Mit fast 44.000 angeschlossenen Restaurantsbietet Takeaway.com eine große Auswahl an Speisen. Takeaway.comarbeitet hauptsächlich mit Liefer-Restaurants zusammen. In 38 Städtenin zehn Ländern offeriert Takeaway.com auch eigene Zusteller fürRestaurants, die nicht selbst liefern. Takeaway.com wurde im Jahr2000 gegründet und hat sich schnell zum führenden Online-Marktplatzfür Essenbestellung in Kontinentaleuropa entwickelt mitNiederlassungen in den Niederlanden, Deutschland, Polen, Belgien,Österreich, Israel, der Schweiz, Luxemburg, Portugal, Bulgarien undRumänien. Von Januar bis Dezember 2018 - also in zwölf Monaten -verarbeitete Takeaway.com fast 94 Millionen Bestellungen von 14,1Millionen Einzelverbrauchern. Mit mehr als 2.600 Mitarbeiternverarbeitete Takeaway.com in den zwölf Monaten bis Dezember 2018Aufträge im Wert von 1,8 Milliarden Euro und erzielte einenBruttoumsatz von 240 Millionen Euro. Takeaway.com ist an der EuronextAmsterdam (AMS: TKWY) notiert.Weitere Informationen erhalten Sie auf der Takeaway.com CorporateWebsite: corporate.takeaway.comPressekontakt:Kontakt UnternehmenLivia KolmitzPressesprecherinMondelez Europe Services GmbHSchönbrunner Straße 297 - 307,1120 Wien, ÖsterreichTelefon: +43 1 253 013 7054E-Mail: livia.kolmitz@mdlz.comKontakt MarkeDania BuchalAccount ManagementfischerAppelt, relations GmbHIm Zollhafen 24, 50678 KölnTelefon: +49 (0) 40-899-699 316E-Mail: mdlz@fischerappelt.deOriginal-Content von: Mondelez Deutschland, übermittelt durch news aktuell