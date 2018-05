Milka-Konzern Mondelez steigert Umsatz und Gewinn deutlich

Weitere Suchergebnisse zu "Mondelez International":

DEERFIELD (dpa-AFX) - Der Milka-Hersteller Mondelez hat im ersten Quartal überraschend gute Geschäfte gemacht.



Dank gestiegener Nachfrage nach Oreo-Keksen und starken Verkäufen in Europa legte der Umsatz im Jahresvergleich um fast sechs Prozent auf 6,8 Milliarden Dollar (5,7 Mrd Euro) zu, wie der Lebensmittelkonzern am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Überschuss kletterte von 630 Millionen auf 938 Millionen Dollar und übertraf damit ebenfalls die Erwartungen der Analysten. "Wir hatten einen guten Jahresauftakt", freute sich Mondelez-Chef Dirk Van de Put. Die Aktie drehte nachbörslich ins Plus und notierte zuletzt knapp zwei Prozent fester./hbr/DP/zb