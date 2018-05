Milka Biscuit Run: Das Abenteuer der Milka Keksdosen / Schau bei der großen Milka Roadshow vorbei (FOTO)

Bremen (ots) -Komm mit auf das Abenteuer der Milka Kekse & Küchlein - das istdas Motto der diesjährigen großen Milka Biscuits Roadshow durchDeutschland und Österreich. Von Mai bis Juli 2018 ist Milka in 22verschiedenen Städten zu Besuch und lädt alle Keksliebhaber auf dasspannende Abenteuer auf der Suche nach ihren liebsten Milka Keksen &Küchlein ein. Das besondere Highlight der Tour ist die interaktiveund lebensgroße 10x10 Meter Version des Brettspiels Milka BiscuitRun. Auch in diesem Jahr sind die bereits bekannten und beliebtenKeksdosen-Charaktere Mama Bear, Grandpa, Anton, Cookie Time, Fluffyund Berti dabei. Los geht's mit dem ersten Event am 11. Mai inBerlin.Eine Tour voller Spiel, Spaß und AbenteuerDie Milka Biscuits Roadshow bietet den Fans die Gelegenheit, inden zarten Genuss der leckeren Milka Kekse & Küchlein zu kommen undam Abenteuer des Milka Biscuit Run teilzunehmen. Die Roadshow beginntam 11. Mai mit dem ersten Event in Berlin und führt von dort aus inweitere fünf Event- und 16 Sampling-Städte in Deutschland undÖsterreich. Das Highlight auf den Events ist eine interaktive undlebensgroße 10x10 Meter Version des limitierten Brettspiels MilkaBiscuit Run. Im großen Stil können sich Besucher gemeinsam mitlokalen Influencern im Lilaberg-Haus auf das Abenteuer der MilkaKeksdosen-Charaktere begeben. Der Gewinner des Spiels bekommt dieMöglichkeit, am großen Finale des Milka Biscuit Run beim Schokofestam 7. Juli in Bludenz (Österreich) teilzunehmen. Spaß und Spannungfür Groß und Klein bieten die spannenden Rätsel bei den Minispielensowie die begehbare Keksdose von "Grandpa", die von innen erkundetwerden kann. Auch dieses Jahr steht wieder ein Charakterrepräsentativ für ein Produkt aus dem Portfolio der Milka Kekse &Küchlein, beispielsweise die Eule Berti. Sie wird persönlich MilkaTender Milch Riegel verteilen, um sich bei allen Milka Fans undKeksdosen-Freunden zu bedanken. Eine Milka Foto Box vor Ort hält dieschönen Erinnerungen dieses abenteuerlichen Tages fest.Genuss mit Milka Alpenmilch SchokoladeWährend der zweimonatigen Tour haben alle Besucher dieMöglichkeit, sich durch die Vielzahl der Milka Kekse & Küchlein zuprobieren und die eigene Lieblingssorte zu finden. Das Angebot reichtbeispielsweise von den Klassikern Milka Sensations, Choco Wafer,Tender Milch und Choc&Choc bis hin zu neuen Produkten wie MilkaBrownie und Milka Crunchy Break. Eins haben aber alle Sortengemeinsam - den einzigartigen Milka Genuss durch die unvergleichlichzartschmelzende Milka Alpenmilch Schokolade. Die Roadshow wird durcheine multimediale 360-Grad-Kampagne begleitet. Neben einerganzjährigen TV-Unterstützung sorgen PoS-Aktionen mit limitiertenBechern mit Motiven der beliebten Milka Keksdosen-Charaktere fürAufmerksamkeit. Zudem können Fans der Milka Kekse & Küchlein überdiverse Social-Media-Kanäle das limitierte Brettspiel Milka BiscuitRun sowie einige der begehrten Milka Keksdosen gewinnen. Es lohntsich also auf dem Laufenden zu bleiben, um sich eines derunverkäuflichen Items zu sichern.In diesen Städten erwartet dich das Milka Biscuits Roadshow-Event:- 11. bis 12. Mai in Berlin- 18. bis 19. Mai in Leipzig- 01. bis 02. Juni in Bonn- 22. bis 23. Juni in Essen- 29. bis 30. Juni in Wien- 07. Juli Finale beim Schokofest in BludenzWeitere Informationen zu der Aktion und alle Details zur Roadshowsind auf der Milka Website https://www.milka.de/aktionen/kekse zufinden.Über Mondelez InternationalMondelez International Inc. (NASDAQ: MDLZ) ist ein globalesSnacking-Unternehmen, das weltweit für Genussmomente steht. 2017verzeichnete das Unternehmen einen Netto-Umsatz von rund 26Milliarden US-Dollar. Mondelez International ist in rund 160 Ländernführender Anbieter von Schokolade, Keksen, Kaugummi, Bonbons undGetränkepulver. Rund um den Globus genießen Konsumenten Produktebeliebter Marken wie Milka, Oreo, Philadelphia, TUC, belVita undToblerone. Mondelez International ist im Standard & Poor's 500 Index,im NASDAQ 100 und im Dow Jones Sustainability Index gelistet. Mehrüber uns erfahren Sie unter http://www.mondelezinternational.com/Das Presseportal für Deutschland, Österreich und die Schweizfinden Sie hier: http://www.mynewsdesk.com/de/mondelez-germanyPressekontakt:Kontakt UnternehmenJonas NumrichPressesprecherMondelez Deutschland Services GmbH & Co. KGKonsul-Smid-Straße 21, 28217 BremenTelefon: +49 (0) 421-3770-6048E-Mail: Jonas.Numrich@mdlz.comKontakt MarkeTheresa SelbachPR-BeratungfischerAppelt, relations GmbHWaterloohain 5, 22769 HamburgTelefon: +49 (0) 40-899-699-231E-Mail: mdlz@fischerappelt.deOriginal-Content von: Mondelez Deutschland, übermittelt durch news aktuell