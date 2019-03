Militärnahe Partei bei Wahl in Thailand vorne

BANGKOK (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Parlamentswahl in Thailand liegt die militärnahe Partei Phalang Pracharat (PPRP) von Premierminister Prayut Chan-o-cha vorne. Das teilte die Wahlkommission am Sonntag nach Auszählung von fast 90 Prozent der Stimmen mit. In ersten Prognosen nach Schließen der Wahllokale hatte noch die Pheu Thai Partei des ehemaligen Premierministers Thaksin Shinawatra vorne gelegen.

Es waren die die ersten Wahlen seit dem Militärputsch 2014. Der heutige Amtsinhaber und damalige Militär Prayut Chan-o-cha hatte sich damals selbst an die Regierungsspitze gesetzt und freie Wahlen mehrfach verschoben. Über 50 Millionen Menschen waren nun aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahlbeteiligung soll bei rund 80 Prozent liegen.

