Militärbischof Overbeck sieht wachsende Verantwortung für Bundeswehr

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Essener Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck sieht auf Deutschland eine wachsende Verantwortung im militärischen Bereich zukommen: "Deutschland ist ein Land in Bündnisstrukturen, von denen wir selbst Nutznießer sind. Das wird auf Dauer mehr Auslandseinsätze zur Folge haben können", sagte Overbeck in seiner Eigenschaft als katholischer Militärbischof der Bundeswehr der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (Montagausgabe). "Unsere gesellschaftliche Verantwortung an unseren Landesgrenzen enden zu lassen, wäre ein Rückfall in Nationalstaatlichkeit, der der Wirklichkeit nicht gerecht würde", so der Bischof.

Overbeck stellte zudem in Frage, ob Deutschland wegen der dunklen Kapitel seiner Geschichte bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr immer noch besonders zurückhaltend auftreten müsse. Die Geschichte könne kein Argument sein, Verantwortung nicht zu übernehmen, die übernommen werden müsse, sagte der Bischof.

Foto: über dts Nachrichtenagentur