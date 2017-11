Milchsäurebakterien unterstützen Helicobacter-Therapie / Weniger Nebenwirkungen, höhere Wirksamkeit (FOTO)

Herborn (ots) -Infektionen mit Helicobacter pylori zählen zu den häufigstenchronischen bakteriellen Infektionen weltweit. Das Bakterium fördertEntzündungen des Magens und der Dünndarmschleimhaut - die beichronischem Verlauf Krebserkrankungen nach sich ziehen können. Diemedikamentöse Behandlung der Infektion verursacht zahlreicheunerwünschte Effekte wie Durchfall und Übelkeit. Eine Studie zeigtejetzt: Milchsäurebakterien können die Nebenwirkungen verringern unddie Therapie verbessern.Helicobacter pylori bezeichnet eine Bakterienart, die dieMagenschleimhaut besiedeln kann. Die Bakterien gelangen über den Mundin den Magen. Das bleibt häufig unbemerkt und symptomfrei:Schätzungsweise trägt die Hälfte der Bevölkerung weltweit den Keim imMagen - in Deutschland sind besonders ältere Menschen betroffen.Kommt es zu einer Infektion mit Helicobacter pylori, kann dasMagenentzündungen, Magen- und Darmgeschwüre und Magenkrebs fördern.Führt die Helicobacter pylori-Besiedlung zu Beschwerden, werdenKombinationen aus Protonenpumpenhemmern und verschiedenen Antibiotikaeingesetzt. Ziel der sogenannten Triple-Therapie ist es, den Erregerzu beseitigen. Die Behandlung geht oft mit Nebenwirkungen wieÜbelkeit, Durchfall und wunde Mundschleimhaut einher.Milchsäurebakterien lindern BeschwerdenUm die unerwünschten Effekte zu verringern, ist eine begleitendeGabe von natürlichen Milchsäurebakterien von Vorteil: Die Bakterienverbessern die Symptome und dadurch auch den Erfolg einer Behandlung.Außerdem können sie das Wachstum des Helicobacter pylori hemmen - unddamit auch das Ausmaß der entzündeten Magenschleimhaut verringern.Als besonders vorteilhaft hat sich eine Kombination aus Laktobazillenund Bifidobakterien erwiesen.Speziell ausgewählte Milchsäurebakterien, wie sie in SymbioLact®pylori enthalten sind, können die Triple-Therapie optimieren, indemsie die Wirksamkeit verbessern und die Nebenwirkungen lindern.SymbioLact® pylori ist ein diätetisches Lebensmittel für besonderemedizinische Zwecke (ergänzende bilanzierte Diät) zur diätetischenOptimierung der Helicobacter-Therapie. Das Produkt ist im Online-Shopder SymbioPharm GmbH und in jeder Apotheke erhältlich (PZN 12410950).Es ist begleitend zur Therapie bei einer Helicobacterpylori-Infektion 2x täglich jeweils eine Kapsel zu den Mahlzeiteneinzunehmen. SymbioLact® pylori ist frei von Gluten.Mehr Informationen unter www.symbiopharm.de.Übrigens...... der Eismann Ötzi litt offenbar auch unter einer Helicobacterpylori-Besiedelung. Forscher fanden heraus: Er hatte sich mit einerbesonders aggressiven Art infiziert, die zu Geschwüren und Krebs imMagen führen kann.Pressekontakt:Dr. Lilian Schoefer / Katharina GabrielSymbioPharm GmbHAuf den Lüppen 1035745 Herborn-HörbachTel.: 02772-981-128 / -319eMail: lilian.schoefer@symbio.de / katharina.gabriel@symbio.dewww.symbiopharm.deOriginal-Content von: Symbio Gruppe GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell