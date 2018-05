Die Milch macht's! - ... wenn das Futter stimmt (AUDIO)

Piding (ots) -Anmoderationsvorschlag:Ob im Kaffee oder Tee, im Müsli oder einfach pur: Milch gehört beivielen zum Frühstück einfach dazu. Und Milch liefert auch vielewichtige Nährstoffe wie Kalzium, Magnesium und Zink, aber auch vieleverschiedene Vitamine. Wie viel davon enthalten ist, kann allerdingssehr unterschiedlich sein. Entscheidend ist nämlich das Futter, wasja auch logisch ist: Wenn in die Kuh oben nicht reinkommt, was siefür eine gute Milch braucht, kann das Ergebnis am Ende natürlich auchnicht stimmen. Aber was braucht eine Kuh eigentlich genau? Daserklärt uns heute am "Tag der Milch" (01.06.2018) Oliver Heinze.Sprecher: Damit die Milch richtig gut und lecker wird, muss dasFutter der Kühe vor allem eins sein - abwechslungsreich, verrät GeorgKamml, der als Landwirt genau weiß, worauf es ankommt.O-Ton 1 (Georg Kamml, 23 Sek.): "Ein gutes Futter macht natürlichdie Artenvielfalt aus, die eben bei uns auch vorhanden ist, mit denverschiedenen Kräutern und Blumen und Gräsern, die es halt bei uns imBergland, im Alpenland noch gibt. Und das wirkt sich natürlich aufden Geschmack der Milch aus: Die Milch schmeckt einfach anders, manschmeckt das, dass da mehr drin ist, und man kann das auchwissenschaftlich nachweisen, weil einfach mehr Omega-3-Fettsäurenauch mit drin sind."Sprecher: Gleichzeitig sorgen die bunten, wilden Wiesen dafür,dass auch die Bienen einen reich gedeckten Tisch haben.O-Ton 2 (Georg Kamml, 15 Sek.): "Unsere Molkerei BerchtesgadenerLand unterstützt das auch mit dem Projekt 'wild & kultiviert', in demsie Blumen- und Kräutersamenmischungen anbieten, die wir dann auchauf unseren Wiesen mit ausstreuen, damit die Artenvielfalt erhaltenoder vielleicht sogar noch erhöht wird."Sprecher: Beim Interregprojekt "wild & kultiviert - regionaleVielfalt säen" handelt es sich um ein Projekt der UNESCOBiosphärenregion Berchtesgadener Land und dem Land Salzburg zumErhalt der Artenvielfalt, sagt Karin Heinrich von derBiosphärenregion.O-Ton 3 (Karin Heinrich, 20 Sek.): "Hierfür gewinnen wir Saatgutvon artenreichen Flächen im Berchtesgadener Land und machen daraushochwertige Saatgutmischungen, in denen eben diese heimischen Kräuterund Gräser enthalten sind. Und diese Saatgutmischungen werden dannvon Landwirten oder auch auf Ausgleichsflächen von Bauprojekten odervon den Gemeinden verwendet."Sprecher: Natürlich können nicht nur Landwirte einen Beitragleisten. Man kann zum Beispiel seinen Garten oder Balkon mit denrichtigen Kräutern und Blumen verschönern.O-Ton 4 (Karin Heinrich, 30 Sek.): "Sehr gern als Nahrungsquellefliegen die Bienen Thymian, Salbei oder die Akelei an. Wer jetzteinen Rasen hat, dem kann man den Tipp geben, den Rasen wirklich erstzu mähen, wenn die Blumen und die Gräser abgesamt haben oder ebeneinzelne Wieseninseln bis zum Absamen stehen zu lassen. Man kannsagen, gemeinsam machen alle was dafür. Die BiosphärenregionBerchtesgadener Land, die Molkerei Berchtesgadener Land und eben auchjeder Landwirt. Wir können es so schaffen, dass unser Landkreiswieder summt und brummt."Abmoderationsvorschlag:Keine gute Milch ohne gutes Futter. Und kein gutes Futter ohneBienen - wenn Sie mehr zum Projekt "wild & kultiviert" wissen odervielleicht auch selbst einen Teil zum Artenschutz beitragen wollen -alle Infos dazu gibt's auch noch mal im Netz unterbergbauernmilch.de.Pressekontakt:Milchwerke Berchtesgadener Land Chiemgau eGBarbara Steiner-HainzHockerfeld 5-883451 PidingTel: +49 8651 / 7004 - 1150Barbara.Steiner-Hainz@molkerei-bgl.deOriginal-Content von: Milchwerke Berchtesgadener Land, übermittelt durch news aktuell