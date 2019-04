Milch - Einst Muntermacher der Nation, heute umstritten (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Über Jahrzehnte hinweg galt: Milch macht stark, ist gut für dieKnochen und sowas wie der Muntermacher der Nation. Inzwischen wirdKuhmilch jedoch deutlich kritischer betrachtet und ihre Effekte aufUmwelt und Gesundheit sind umstritten. Vor allem die Gesundheit lässtviele schon zu Alternativen greifen. Laut einer aktuellen GfK-Umfragefür den Hersteller der pflanzlichen Milchalternative Oatly geht jederDritte in Deutschland davon aus, dass Milch nicht gut für den Körperist. Mehr von Oliver Heinze.Sprecher: Das Glas Milch zum Frühstück gehörte früher einfachdazu. Doch was damals als gesund galt, hält jeder Dritte inDeutschland inzwischen für schädlich und verzichtet sogar auf Milch.Gründe dafür gibt es einige, erklärt die Professorin für Trend- undZukunftsforschung Corinna Mühlhausen.O-Ton 1 (Corinna Mühlhausen, 33 Sek.): "Zum einen sind vieleMenschen einfach sensibler geworden, kaufen vielleicht auch bewussterein, sie hinterfragen und sie treffen dann auch ganz gezielteKaufentscheidungen. Und dafür sehen wir auch, dass Bildung ein ganzwesentlicher Faktor ist - denn klar, wer informiert ist, der ist auchkritischer. Aber dann ist da auch noch was ganz Entscheidendes:Nämlich dass das Angebot überhaupt da ist. Und heute ist es so, dasses in fast jedem Supermarkt auch ein ganz großes Sortiment anpflanzlichen Alternativen gibt, sogar schäumbare Pflanzenmilch fürden leckeren Milchkaffee."Sprecher: Allerdings wissen die wenigsten, dass sie mit ihremMilch-Verzicht ihrer CO2-Bilanz und damit auch der Umwelt etwas Gutestun.O-Ton 2 (Corinna Mühlhausen, 30 Sek.): "Beim Thema Treibhausgase,da denkt gerade mal jeder Fünfte an die Milchkühe. Dabei gehörenMilch- und Viehwirtschaft zu den Klimasündern in Deutschland. Futter,Dung und das ausgestoßene Methan sind einfach eine hohe Belastung fürdie Umwelt. Und all diese Faktoren fallen natürlich bei einemHaferdrink weg. Daher verursacht ein Haferdrink nur ungefähr halb soviele Treibhausgase wie Kuhmilch."Sprecher: Noch hängt Deutschland zwar Ländern wie Schweden undEngland etwas hinterher. Aber auch hier zeichnet sich ein deutlicherTrend hin zu den pflanzlichen Alternativen ab.O-Ton 3 (Corinna Mühlhausen, 33 Sek.): "Das heißt jetzt nicht,dass keine Kuhmilch mehr getrunken wird. Aber der Verbrauch vonPflanzendrinks wird schon deutlich zunehmen - sei es ausgesundheitlichen Gründen oder weil es einem einfach besser schmecktoder aber auch, weil einem Tier- und Umweltschutz am Herzen liegen.Und was das Thema Umweltschutz angeht, noch ein Tipp: Dieunterschiedlichen Zutaten, die schneiden bei der Ökobilanz jaziemlich unterschiedlich ab. Und Hafer ist zum Beispiel echt einKlassiker der deutschen Küche und sozusagen eine unkomplizierte,lokale und nachhaltige Lösung."Abmoderationsvorschlag:Fest steht: Auch wenn sicherlich nicht alles stimmt, was man derMilch - im Guten wie auch im Schlechten - so nachsagt, sind dieZeiten vorbei, in denen das Glas Milch zu einem gesunden Frühstückeinfach dazu gehörte. Dank der vielen Alternativen müssen wir denKaffee aber weder schwarz trinken, noch das Müsli oder die Cornflakestrocken runterschlucken. Und die Umwelt entlasten wir damit sogarauch. Mehr zu Haferdrinks finden Sie unter oatly.de.Pressekontakt:Zucker. KommunikationTorstraße 10710119 Berlin030 24 75 87 0oatly@zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: Oatly, übermittelt durch news aktuell