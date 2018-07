"Milbona" Weidemilch: Lidl baut sein zertifiziertes Milchangebot weiter aus / Ab Ende Juli ist die Lidl-Weidemilch in ausgewählten Regionen mit der Premiumstufe des Tierschutzlabels gekennzeichnet (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Lidl Deutschland erweitert sein Sortiment mit der Premiumstufe desTierschutzlabels "Für Mehr Tierschutz": Ab Ende Juli ist die mit demZwei-Sterne-Label des Deutschen Tierschutzbundes gekennzeichneteWeidemilch der Eigenmarke "Milbona" im Norden Nordrhein-Westfalensund Umgebung erhältlich. Sie ist in der 1-Liter-PET-Flasche mit einemRecyclatanteil von 50 Prozent abgefüllt. Bis Ende des Jahres 2018will Lidl das Angebot auf Nord- und Ostdeutschland ausweiten. DieZertifizierung mit dem Tierschutzlabel beinhaltet, dass den Kühenunter anderem ein komfortabler Fress- und Liegeplatz zur Verfügungsteht sowie eine jährliche Klauenpflege durchgeführt wird. Verbotenist beispielsweise die Enthornung der Kälber ohne Betäubung."Nachdem bereits die Alpenmilch die Einstiegsstufe und dieMilchprodukte unserer Regionalmarke 'Ein gutes Stück Bayern' diePremiumstufe des Tierschutzlabels tragen, ist die Einführung derWeidemilch mit dem Zwei-Sterne-Label des Deutschen Tierschutzbundeseine weitere Maßnahme für mehr Tierwohl in den Ställen", erläutertJan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland."Pro Weideland"- und "Ohne Gentechnik"-Siegel ergänzen dasZwei-Sterne-TierschutzlabelZusätzlich zum Tierschutzlabel ist die Weidemilch mit dem "OhneGentechnik"-Siegel und mit dem Siegel "Pro Weideland - DeutscheWeidecharta" vom Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen e.V.gekennzeichnet. Das "Pro Weideland"-Siegel garantiert, dass dieMilchprodukte von Kühen stammen, die an mehr als 120 Tagen im Jahrüber sechs Stunden täglich auf der Weide stehen. Für jede Milchkuhsind pro Jahr mindestens 2.000 Quadratmeter Grünland vorhanden, wovon1.000 Quadratmeter als Weidefläche zur Verfügung stehen. Eineganzjährige Bewegungsfreiheit für die Tiere ist ebenfallsgewährleistet. Neben dem Futter von Wiesen und Weiden erhalten dieKühe ausschließlich gentechnikfreies Futtermittel."Die Weidemilch ist ein Beispiel für unsere Mehrwertkonzepte, diedas Produkt Milch aufwerten und damit neue Vermarktungsmöglichkeitenfür Landwirte schaffen. Gleichzeitig bieten wir den Kunden damit eineKaufalternative zu konventionellen Produkten. Sie können sich nunbewusst für ein Produkt von Kühen aus tierwohlgerechterer Haltungentscheiden", sagt Bock. "Das wollen wir auch bei anderen Produktenfortführen: Im nächsten Schritt werden wir im August den450-Gramm-Gouda jung am Stück der Eigenmarke 'Milbona'deutschlandweit auf Weidemilch umstellen und entsprechend mit dem'Pro Weideland'-Siegel kennzeichnen. Aktuell trägt der Käse bereitsdas 'Ohne Gentechnik'-Siegel."Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen inderzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit derKunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke imErgebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeitenbei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte ausverschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen undweitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständigerweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounterlegt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seineKunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft undUmwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünfHandlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft undGeschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhevon 74,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro LidlDeutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auflidl.de.Pressekontakt:Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell