Milben - Angriff auf die Haut / Milben können auf oder in der Haut von Hund und Katze großen Schaden anrichten (FOTO)

Bonn (ots) -Oft sind es die ganz kleinen Lebewesen, die den großen Tierenmassives Unbehagen bereiten. Zu diesen Quälgeistern zählen auch dieMilben. Grasmilben oder auch Ohrmilben gehören noch zu denvergleichsweise harmloseren Vertretern dieser Spinnentiere. Äußerstunangenehm kann jedoch die Milbe Demodex canis beim Hund werden. Diedurch ihren Befall verursachte Demodikose zählt zu den zehnhäufigsten Hauterkrankungen beim Hund.Die zigarrenförmigen Milben sitzen tief in der Haut in denHaarbälgen. Man nennt sie deshalb auch Haarbalgmilben. Die Infektionerfolgt dabei meist unmittelbar nach der Geburt und zwar fastausschließlich von der säugenden Hündin auf die Welpen. Die erstenKrankheitssymptome sind Haarausfall und Hautveränderungen im Bereichder Oberlippe, der Augenlider, Nasenrücken, Stirn und Ohren, also anStellen, die beim Säugen im engen Körperkontakt zur Mutter stehen.Besonders typisch ist der Haarausfall im Augenbereich, dort kommt eszu einem "Brillen"-förmigen Haarverlust. Von dort kann sich dieErkrankung auf den gesamten Körper ausweiten. Die Demodikose istvorwiegend eine Erkrankung der jungen Hunde. Sie tritt in der Regelim Alter von bis zu 18 Monaten auf. Es bestehen erblicheVeranlagungen, daher können bestimmte Rassen vermehrt betroffen sein.Ältere Hunde sind eher selten betroffen, das Krankheitsbild kanndann aber schwerwiegender sein als bei jungen Hunden. Wenn sich nurvereinzelt Milben in der Haut finden lassen, können diese demgesunden Hund nur wenig anhaben, denn die Demodikose ist eineFaktorenkrankheit. Kommt ein weiterer Faktor, wie etwa eingeschwächtes Immunsystem, hinzu, können sich die Milben plötzlichvermehren. An den Stellen, an denen die Demodex-Milben die Hautschwächen, ist die Gefahr groß, dass bakterielle Infektionen mit tiefeindringenden Hautentzündungen und Geschwürbildung entstehen, diesogar chronisch verlaufen können. Die Haut verfärbt sich an denbetroffenen Stellen, deshalb wird diese chronische FormHauterkrankung auch als "rote Räude" bezeichnet.Demodex-Milben sind auf Hund und Katze als Wirte angewiesen, eineDemodikose birgt also keine Zoonosegefahr. Das heißt, sie ist nichtauf den Menschen übertragbar.Eine medikamentöse Behandlung der Demodikose ist möglich, abersehr langwierig und nur nach eingehender Diagnose durch den Tierarzt.