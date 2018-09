Mikropumpe für die Parkinson-Therapie der Gerresheimer Tochter Sensile Medical erhält europäische CE-Deklaration

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Düsseldorf/Olten (ots) -Eine tragbare Mikropumpe von Sensile Medical hat das EG-Zertifikatfür den europäischen Markt erhalten. Für diese Pumpe, speziellausgestattet für die Parkinson-Therapie, konnte von einemeuropäischen Pharmaunternehmen die CE-Deklaration erwirkt und nun aufden Markt gebracht werden. Damit findet die erste Mikropumpe derGerresheimer Tochter Sensile Medical kommerziellen Einsatz.Die Mikropumpe kommt bei fortgeschrittener Parkinson-Therapie zurAnwendung. Der größte Vorteil dieser Pumpe für den Patienten bestehtin der vereinfachten Handhabung, wie beispielsweise die automatischeFüllung mit dem flüssigen Medikament. Moderne Technologien wieFarbdisplay, Ladestation sowie Datenspeicherung unterstützen einbesseres Therapiemanagement. Die Pumpe kommt zudem in einem diskretenDesign, ist handlich und wird in der mitgelieferten Ledertasche amGürtel getragen.Voraussetzung für den Marktstart ist die medizintechnischeCE-Deklaration, die jetzt dem Pharmaunternehmen vorliegt und nun mitder Markteinführung beginnen kann. Diese spezielle Mikropumpe wurdevon Sensile Medical für den Einsatz für die Parkinson-Therapie fürdieses Pharmaunternehmen entwickelt. Sie ist eines von derzeit fünfkonkreten Kundenprojekten für verschiedene Therapiegebiete."Die CE-Deklaration und der Marktstart für die erste Mikropumpe,in diesem Fall für die Parkinson-Therapie, ist ein wichtigerMeilenstein für unser Tochterunternehmen Sensile Medical. Die zuRecht hohen Hürden an solche für die Patienten lebenswichtigenDelivery Systems wurden gemeistert und die Markteinführung kannbeginnen. Das stimmt uns auch im Hinblick auf weitere Einsatzfelderder Mikropumpentechnologie von Sensile Medical optimistisch",erläutert Andreas Schütte, Vorstand der Gerresheimer AG.Mit dem persönlich programmierbaren Basalprofil kann die Therapiefür den Parkinson-Patienten optimiert werden, so dass der Patientgenau die Dosierung erhält, die benötigt wird. Dasselbe gilt auch fürdie Bolusrate - mit nur einem Knopfdruck kann der Patient sich einenBolus verabreichen. Die patentierte SenseCoreMikrorotationskolbenpumpe von Sensile Medical, das Herzstück derMikropumpe, gewährleistet eine äußerst präzise und sichere Abgabe desMedikaments. Mehr Sicherheit wird durch den Wegfall vonFlussratenberechnungen erreicht."Mit der Entwicklung der Mikropumpe für die Parkinson-Therapierealisierten wir ein sehr ambitioniertes Projekt mit hohenAnforderungen, das die Therapie für Patienten verbessert. Dank derVielzahl integrierter Sprachen auf dem Gerät kann es in vielenLändern zum Einsatz kommen", erklärt Derek Brandt, CEO SensileMedical AG.