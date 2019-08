Mikroplastik in der Luft / VDI mahnt dringenden Forschungsbedarf an

Düsseldorf (ots) - Schneeproben in der Arktis haben ergeben, dassKunststoffteilchen über die Atmosphäre in abgelegene Regionengelangen. Der VDI sieht in diesem Kontext dringendenForschungsbedarf. Die VDI/DIN-Kommission Reinhaltung der Luftuntersucht derzeit, welche Quellen für Mikroplastik es in der Luftgibt und wie sich die Mikroplastikteilchen in der Luft verhalten.Diese Analyse wird einen wesentlichen Beitrag zur Einschätzungliefern, von welcher Anzahlkonzentration an Mikroplastik in derAtmosphäre auszugehen ist und welche gesundheitlichen Folgen das inder Atmosphäre enthaltenen Mikroplastik hat."Inwieweit der Mensch allein über die Atmung - oder auch überandere Wege - Mikroplastik aufnimmt und dies möglicherweise dieGesundheit schädigt, ist derzeit noch unklar. Hier brauchen wirdringend Aufklärung, um mit entscheidenden Maßnahmen dementgegenzuwirken", so Dr. Rudolf Neuroth, Geschäftsführer derVDI/DIN-Kommission Reinhaltung der Luft.In einer neuen Studie des Umweltbundesamtes wird Reifenabrieb, derdurch die Reibung zwischen Reifen und Fahrbahnbelag entsteht, als diewesentliche Quelle für Mikroplastik in der Luft angesehen. DieSchwebstaubfraktion des Reifenabriebs mit Partikeldurchmessernkleiner als circa 30 Mikrometer verbleibt zunächst vollständig in derLuft und kann so über weite Strecken transportiert werden. Von denrund 100 Kilotonnen totaler Reifenabriebsmasse im Jahr dürften rundzehn Prozent der Schwebstaubfraktion zuzurechnen sein. Über dieNiederschläge gelangt das Mikroplastik letztlich wieder auf den Bodenund in die Gewässer. Wie weit die Mikroplastikteilchen dabei kommen,haben aktuell Forscher des Alfred-Wegener-Institutes herausgefunden,die selbst in arktischen Schneeproben Mikroplastik in substanziellerAnzahl gefunden haben.Mikroplastik, wie die winzig kleinen Teilchen austhermoplastischen, elastomeren oder duroplastischen Kunststoffenbezeichnet werden, finden sich überall in der Umwelt: in den Meeren,in vielen Meerestieren, in Flüssen, Seen und Böden. So gelangen sieauch ins Trinkwasser sowie in andere Lebensmittel. Nun zeigt sichimmer deutlicher, dass auch der Beitrag der Mikroplastikbelastung inder Luft eine große Rolle spielt.Der VDI - Sprecher, Gestalter, NetzwerkerDie Faszination für Technik treibt uns voran: Seit 160 Jahren gibtder VDI Verein Deutscher Ingenieure wichtige Impulse für neueTechnologien und technische Lösungen für mehr Lebensqualität, einebessere Umwelt und mehr Wohlstand. Mit rund 150.000 persönlichenMitgliedern ist der VDI der größte technisch-wissenschaftliche VereinDeutschlands. Als Sprecher der Ingenieure und der Technik gestaltenwir die Zukunft aktiv mit. Mehr als 12.000 ehrenamtliche Expertenbearbeiten jedes Jahr neueste Erkenntnisse zur Förderung unseresTechnikstandorts. Als drittgrößter Regelsetzer ist der VDI Partnerfür die deutsche Wirtschaft und Wissenschaft.Pressekontakt:Hanna BüddickerTelefon: +49 211 6214-610Telefax: +49 211 6214-156E-Mail: presse@vdi.deOriginal-Content von: VDI Verein Deutscher Ingenieure, übermittelt durch news aktuell