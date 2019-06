Mikroplastik: Bürger fordern mehr Engagement von der Politik

Hamburg (ots) - Plastikmüll in den Weltmeeren ist das zentraleThema des kurz bevorstehenden G20-Gipfels im japanischen Osaka. Gehtes nach der Meinung der deutschen Bevölkerung, so sollte der Kampfgegen Mikroplastik mehr unterstützt werden - vor allem seitens derPolitik. Acht von zehn Bürgern fordern, die Politik solle sichstärker gegen die Verwendung von Plastikverpackungen einsetzen. Dieszeigt die aktuelle Online-Umfrage des Markt- undMeinungsforschungsinstituts Ipsos in Kooperation mit denAuszubildenden der Markt- und Sozialforschung der MedienschuleHamburg. Am vehementesten fordern Höhergebildete (85%) und ältereBefragte zwischen 50 und 70 Jahren (86%) eine stärkere Einmischungder Politik bei diesem Thema.Deutsche fordern Verbot von MikroplastikBisher ist der Verzicht auf Mikroplastik für Unternehmen inDeutschland freiwillig. Das geht der Mehrheit der Befragten nichtweit genug: Gut zwei Drittel (68%) fordern, dass der Einsatz vonMikroplastik in Produkten verboten werden sollte.Mehrheit für KennzeichnungspflichtJeder zweite Konsument (57%) möchte zudem mehr zum ThemaMikroplastik aufgeklärt werden. Dieses Bedürfnis nach mehrInformationen endet aber nicht beim Produktkauf. Acht von zehnBefragten (80%) fordern, dass Produkte, die Mikroplastik enthalten,gekennzeichnet werden müssen. Denn am Einkaufsort findet offenbar amwenigsten Aufklärung statt: Nur eine kleine Minderheit gibt an, durchInformationen am Produkt (6%), über Produkthersteller (4%) oder überden Einzelhandel (3%) über Mikroplastik informiert worden zu sein.Unter den Informierten sehen acht von zehn GesundheitsrisikenNur gut jeder vierte (27%) Bundesbürger gibt an, gut bis sehr gutüber Mikroplastik informiert zu sein. In dieser Gruppe gibt es diegrößten Bedenken. Fast jeder der gut Informierten (92%) sieht dieTier- und Pflanzenwelt durch Mikroplastik bedroht. Eine ebensodeutliche Mehrheit (91%) stimmt der Aussage zu, dass sich der Umgangmit Plastik entscheidend auf nächste Generationen auswirkt. EinGroßteil (83%) sieht Mikroplastik zudem als eine ernstzunehmendeGefahr für die Gesundheit. Fast ein Viertel der gut Informierten(72%) vermeidet Plastik bereits soweit wie möglich. Weitere 40Prozent meiden Produkte, in denen Mikroplastik enthalten ist.Allgemein zeigt sich also: Je höher die Kenntnis über Mikroplastik,umso stärker auch die Bereitschaft, etwas zu tun.MethodensteckbriefMethode: Online Mehrthemenumfrage im Ipsos i:omnibusGrundgesamtheit: Internetnutzer der deutschen Bevölkerung zwischen 16und 70 JahrenStichprobe: n = 1.081Feldzeit: 22.03. - 25.03.2019Über IpsosIpsos ist ein unabhängiges und innovatives Markt- undMeinungsforschungsinstitut. In einer sich immer schnellerverändernden Welt ist es unsere Aufgabe, unsere Kunden mit präzisenund umsetzbaren Analysen bei ihrer Veränderung zu unterstützen. Dabeiorientieren wir uns an den »4S«: Security, Simplicity, Speed undSubstance. Um unseren Kunden bestmöglichen Service zu bieten, habenwir die große Bandbreite unserer Expertise in 17 Service Lineszusammengefasst. Und das in 89 Ländern auf allen Kontinenten. InDeutschland beschäftigen wir über 750 Mitarbeiter in Hamburg, Mölln,München, Nürnberg, Frankfurt und Berlin.Über die Berufliche Schule für Medien und Kommunikation Hamburg(BMK)Die seit 1952 bestehende Schule bildet in den Bereichen Werbe-,Verlags- und Medienwirtschaft, sowie seit 2006 auch in dem BereichMarkt- und Sozialforschung aus. Die Schule ist einer von fünfBildungsstandorten in Deutschland, die den AusbildungsberufFachangestellter für Markt und Sozialforschung (FAMS) anbieten.Pressekontakt:Ipsos GmbHGudrun Witt / CommunicationsSachsenstraße 620097 Hamburg040-80096-4179gudrun.witt@ipsos.comOriginal-Content von: Ipsos GmbH, übermittelt durch news aktuell