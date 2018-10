Mikronährstoffe für den Mann mit Kinderwunsch / Neu: Folio®men verbessert die Qualität der Spermien (FOTO)

Oldenburg (ots) -In Deutschland ist fast jedes zehnte Paar zwischen 25 und 50Jahren ungewollt kinderlos. Der Grund dafür liegt zu je 40 Prozentgleichermaßen verteilt bei den Frauen und bei den Männern - imrestlichen Fünftel sind beide Partner gleichzeitig verantwortlich.Bei den Männern ist die Unfruchtbarkeit vor allem auf ein sogenannteseingeschränktes Spermiogramm zurückzuführen. Diese verminderte Anzahlbeweglicher, vitaler Spermien wird medizinisch als Oligozoospermiebezeichnet.Eine Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigt dieFolgen. So ist die Fruchtbarkeit der Männer unter 30 Jahren in denIndustrienationen seit den achtziger Jahren um 15 Prozentzurückgegangen. Eine internationale Analyse aus 2017 bestätigtaktuell: Die Spermienkonzentration sank bei Männern aus Nordamerika,Europa, Australien und Neuseeland zwischen 1973 und 2011 um 52Prozent, die Gesamtanzahl der Keimzellen pro Samenerguss um 59Prozent.Ein Review von mehr als 50 Studien konnte zeigen, dass sichQualität und Quantität der Spermien allein durch die optimaleVersorgung mit fruchtbarkeitssteigernden Nährstoffen deutlichverbessert. Ganz neu auf dem Markt gibt es jetzt für Männer mitKinderwunsch Folio®men. Das apothekenexklusive rezeptfreieNahrungsergänzungsmittel enthält eine einzigartige Kombination ausVitaminen, Mineralstoffen und sekundärem Pflanzenstoff in einerspeziell auf den Mann mit Kinderwunsch zugeschnittenen Dosierung.Bereits eine Tablette Folio®men täglich sichert die Versorgung mitMikronährstoffen, die für die Spermienbildung und Qualität derSamenzellen relevant sind. Folio®men sollte langfristig, jedochmindestens über drei Monate eingenommen werden, um so jedes Stadiumder Spermienproduktion zu unterstützen.Folio®men ist nicht nur frei von Gluten, Laktose, Konservierungs-und Aromastoffen, sondern enthält auch keine tierischen Bestandteile.Mehr Informationen unter www.folio-familie.de.Mikronährstoffe in Folio®men für die männliche Fruchtbarkeit- Selen erhöht die Syntheserate der Spermien.- Zink steigert die Produktion von Testosteron und verbessert überdie hormonelle Wirkung die Qualität und die Beweglichkeit dermännlichen Spermien. Zudem ist Zink für die Zellteilung wichtig.- Vitamin D3 hat einen vorteilhaften Einfluss auf die Spermienbildungund deren Beweglichkeit sowie auf die Verschmelzungsrate von Ei- undSamenzelle.- Folsäure und Vitamin C wirken sich positiv auf das Erbgut derSpermatozoen aus und erhöhen gleichzeitig die Spermiendichte.- Die Antioxidantien Kupfer, Beta-Carotin (= Provitamin A), Vitamin Eund C schützen die Spermien vor oxidativem Stress.- Die B-Vitamine Folsäure, B12 und B6 halten die Konzentration desgefäßschädigenden Homocysteins niedrig und verbessern so dieDurchblutung der Hoden. Und: Zu hohes Homocystein beeinträchtigt dieBeweglichkeit und Anzahl der Spermien. Folsäure und Vitamin B12wirken außerdem, wie Zink, unterstützend auf die Zellteilung.- Der sekundäre Pflanzenstoff Lycopin wirkt entzündungshemmend,antibakteriell und gefäßschützend.Pressekontakt:ifemedi, Dr. Jörg Hüve0441-9350590, presse@medizin-ernaehrung.deOriginal-Content von: IFEMEDI, übermittelt durch news aktuell