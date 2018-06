Mikron mit deutlichem Umsatzplus im ersten Halbjahr – Ausblick 2018 angehoben

Zürich (awp) - Die Maschinenbaugruppe Mikron hat den Umsatz im ersten Halbjahr deutlich gesteigert und hat seine Prognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben. Die deutlichen Verbesserungen im Geschäftsverlauf in der zweiten Jahreshälfte 2017 hätten sich in den ersten Monaten 2018 bestätigt, schrieb das Unternehmen in einer Mitteilung am Mittwoch.

Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 habe der Bestellungseingang "markant" zugenommen, heisst es ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten