Mit Mikrokrediten und Beratung erfolgreich gegen Armut / Hösbacher Hilfsorganisation fördert Menschen in Südostasien

Hösbach (ots) - Seit ihrer Gründung im November 2014 hat dieHösbacher Hilfsorganisation Global Micro Initiative e.V. (GMI)bereits mehr als 100 spendenfinanzierte Mikrokredite zwischen 35 EURund 200 EUR an Kleinstunternehmer vergeben. Bisher konnte jederKredit vollständig zurückbezahlt werden. Die Unternehmer konnten ihrdurchschnittliches tägliches Pro-Kopf-Einkommen von ca. 1,78 EUR auf2,48 EUR erhöhen, was eine Einkommenssteigerung von 39 % bedeutet.Was macht die Arbeit von GMI so effektiv?Tobias Schüßler, Gründer und Vorstandsvorsitzender von GMI,erklärt: "Bevor jemand einen Mikrokredit von uns erhält, um einKleinunternehmen zu gründen, werden die Interessenten ausführlichgeschult, damit ihr späterer Betrieb auch wirklich erfolgreich seinkann. Einen Großteil unserer Mikrokredite vergeben wir allerdings anbereits existierende Kleinstunternehmen." Aber auch wer bereits einUnternehmen besitzt, wird schon vor Auszahlung des Kleinkreditesgründlich geprüft und beraten. "Um sicherzustellen, dass der Kreditauch richtig genutzt und als solcher verstanden wird, lernen wirpotentielle Teilnehmer und ihre Familien zunächst erst einmal kennenund besuchen sie in ihrer Unterkunft", erklärt Schüßler weiter. "Umeinen Kredit zu erhalten, müssen sie außerdem einen kleinenGeschäftsplan vorlegen und uns ihre Ideen und ihren Plan, wie sieihre Ziele erreichen wollen, genau darlegen."GMI arbeitet mit kleinen gemeinnützigen einheimischenOrganisationen zusammen. Sowohl in Indonesien als auch auf denPhilippinen stehen Mitarbeiter dieser Partnerorganisationen denKleinunternehmern beratend zur Seite.Sanna, Projektleiter der WKP Stiftung, erklärt dazu: "Dewi zumBeispiel hätte gerne mehr Kunden an ihrem kleinen Straßenimbissgehabt. Wir erklärten ihr, dass es helfen würde, wenn sie festeÖffnungszeiten einführt. Die Kunden wüssten dann, wann sie bei Dewiessen können. Dadurch würden sie eher wiederkommen, als wenn sieihren Stand nach Lust und Laune öffnet. Den Ratschlag probierte sieaus und tatsächlich, einige Wochen später gab es erste Stammkunden."Ein weiteres Beispiel ist Sutarmi, die einen kleinen Straßenstandbetreibt. "Einige Produkte wollten sich einfach nicht verkaufen,obwohl Sutarmi von Inhabern anderen Stände wusste, dass die Wareneigentlich beliebt waren," berichtet Sanna. "Hier war unser Rat, dieProdukte schön zu verpacken und sie ordentlich auf einem sauberenVerkaufstisch zu präsentieren. Das machte einen merklichenUnterschied - die Produkte werden seitdem häufiger gekauft.""Die Teilnehmer unserer Mikrokreditprogramme haben am Ende nichtnur mehr Geld für ihren Lebensunterhalt, sie haben auch ein stärkeresSelbstbewusstsein", ergänzt Leslie Nabong, Projektleiterin derphilippinischen Partnerorganisation Project Life Subic. "Sie habengelernt, dass sie ihre Lebenssituation selbst verändern können. Wirhaben großartige Ergebnisse bei alleinerziehenden Müttern gesehen,die von zu Hause arbeiten und von gewalttätigen Exmännern unabhängigwurden. Manche können mittlerweile sogar ihre Familie durch dasGeschäft ernähren. Cindy, eine unserer ersten Teilnehmerinnen hatsogar Familienmitgliedern beigebracht, wie sie ihr eigenesUnternehmen führen können!"Enge Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen, Schulung undbegleitende Beratung werden auch in Zukunft die Basis für GMI's Hilfezur Selbsthilfe für Menschen in Südostasien sein.