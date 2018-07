Hamburg (ots) -Kaum Zeit? Zu wenig Mut oder Kondition? Mikroabenteurer AlastairHumphreys verrät in der aktuellen WALDEN-Ausgabe (ab heute imHandel), warum man für Mikroabenteuer eher seinen Kopf als dieMuskeln trainieren muss und wie jedermann kleine Abenteuer, von derKanu-Tour bis zum Sprung ins eiskalte Seewasser, in seinen Alltagintegrieren kann. Der Experte gibt dazu unter anderem drei wichtigeTipps:1. Der zeitliche Rahmen: Zeit zu schaffen für kleine Abenteuer imAlltag bedeutet nicht, den gesamten Tagesablauf umzustrukturieren,sondern bestehende freie Zeitfenster sinnvoll zu nutzen: "Wir habenja grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Man kann sich auf daskonzentrieren, was man zwischen neun Uhr morgens und fünf Uhr abendstun muss - oder auf das, was man zwischen fünf Uhr abends und neunUhr morgens tun kann", erklärt Humphreys.2. Prioritäten setzen: Der Alltag ist voll durchgetaktet undangefüllt mit Ereignissen, die unsere eigentlichen Pläne und Wünscheverdrängen. Um sich Zeit für Mikroabenteuer zu schaffen, müsse manPrioritäten setzen, erklärt Humphreys: "Ich will etwas erleben, aberkann es nicht, weil einfach zu viel los ist. Die Wahrheit ist: Eswird immer zu viel los sein in deinem Leben. Deswegen ist die besteZeit, um etwas zu unternehmen, ganz einfach: jetzt."3. Das Abenteuer beginnt im Kopf: Um kleine Abenteuer auchwirklich in die Tat umzusetzen, braucht es Mut und ein wenigÜberwindung. Alastair Humphreys: "Es ist, wie in einem kalten Flussoder See zu schwimmen: Jeder mag die Idee - aber niemand mag dasReingehen. Wenn man etwas einmal gemacht hat, wird es beim nächstenund übernächsten Mal immer einfacher. Sich zu fragen, was man gerneinmal getan hätte, hilft enorm dabei, es auch wirklich zu tun."Alastair Humphreys ist Abenteurer, Buchautor und Erfinder desKonzepts Mikroabenteuer. Er umradelt den Globus, läuft Marathon durchdie Sahara-Wüste und begeistert immer mehr Menschen für die Magie desAufbruchs.In der Mikroabenteuer-Sommer-Challenge von WALDEN ruft er Leserund Outdoor-Fans jetzt dazu auf, eigene Mikroabenteuer zu erleben undihre Eindrücke und Erfahrungen unter #waldenchallenge zu teilen:- Geh irgendwo hin, wo du noch nie gewesen bist- Übernachte draußen auf einem Berg (oder Hügel).- Geh in einem See oder Fluss schwimmen.Ab sofort ist WALDEN 3/2018 mit dem Titelthema "Mach's einfach:Über 40 Mikroabenteuer für Feierabend und Wochenende" für 8 Euro imHandel erhältlich.Pressekontakt:Marina HoffmannGEO-KommunikationTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 3879E-Mail hoffmann.marina@guj.deInternet www.walden-magazin.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, GEO, übermittelt durch news aktuell