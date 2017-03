Mikey Czech Foundation stiftet 1 Million USD für DIPG-Forschung im Krebsinstitut Dana-Farber

New Canaan, Connecticut (ots/PRNewswire) - Die Mikey CzechFoundation Inc. (nachfolgend "Foundation" - www.mikeyczech.org), einegemeinnützige Organisation im Rahmen des Paragrafen 501(c)(3), dievon Stephen J. und Jennifer L. Czech mit dem Zweck der Förderung dermedizinischen Forschung im Bereich der Hirntumoren von Kinderngegründet wurde, gibt eine Spende in Höhe von 1.000.000 USD an dieAbteilung für Kinder-Nervenkrebsheilkunde (Pediatric MedicalNeuro-Oncology) am Krebsinstitut Dana-Farber unter Leitung von MarkW. Kieran, MD, PhD in Boston (Massachusetts) bekannt. Es handelt sichhierbei um die größte Einzelgabe eines Spenders in der Geschichte vonDana-Farber für die Forschung im Bereich des diffusen intrakraniellenPonsglioms. Die Gelder der Spende sollen dazu dienen, Forschung undEntwicklung von Abhilfe für Hirntumoren bei Kindern des Typs diffusesintrakranielles Ponsgliom (DIPG) zu fördern. Ein Tumor dieser Artforderte 2008 das Leben von James Michael "Mikey" Czech im Alter von11 Jahren.DIPG-Hirnstammtumoren befallen die Schädelnerven von Kindern imAlter von 3-16 Jahren. Sie zerstören die Nerven, welche Muskeln vonAugen und Gesicht und Muskeln für das Schlucken steuern. Zu denSymptomen gehören: Doppeltsehen, Unfähigkeit, die Augenlidervollständig zu schließen, Herabhängen einer Gesichtshälfte undSchwierigkeiten beim Kauen und Schlucken. Der Tumor schädigt zudemdie langen Nervenbahnen, was zu Schwäche in Armen und Beinen undSchwierigkeiten beim Sprechen und Gehen führt. Mit dem Wachstum desTumors verlieren die Kinder zu Beginn ihre Fähigkeit zur Nutzung derGliedmaßen. Danach erfolgen Verlust der Fähigkeit zum Schlucken undAtmen. Unabhängig von diesen physischen Beeinträchtigungen behaltendie Kinder ihre geistigen Fähigkeiten und sind sich der Vorgängevollständig bewusst. Die Patienten leben nur selten länger als 12-14Monate. Es werden dringend neue Ansätze zur Behandlung dieser Tumorenbenötigt, denn derzeit sind keine wirksamen Therapien zur Behandlungvon DIPG bekannt."Zur Behandlung von DIPG benötigen wir Folgendes: (a) einedauerhafte Quelle der Finanzierung; (b) Neuro-Onkologen derSpitzenklasse; und (c) modernste Forschungseinrichtungen", sagteSteve Czech, der Vater von Mikey und Vorsitzender und Mitbegründerder Mikey Czech Foundation. "Wir beabsichtigen, diese dauerhafteQuelle der Finanzierung zu sein und sind der Überzeugung, dass Dr.Kieran, seine Kollegen und das Krebsinstitut Dana-Farber im Bereichpädiatrischer, neuro-onkologischer Forschung und modernsterForschungseinrichtungen die besten ihrer Kategorie sind. Es handeltsich um unsere zweite Spende und wir hoffen, dass es sich zu einerganzen Serie vergleichbarer oder größerer Spenden entwickeln wird,die der Bekämpfung dieser grauenhaften Krankheit dienen."Steve Czech ist neben seiner Arbeit für die Foundationgeschäftsführender Gesellschafter und Chief Investment Officer vonCzech Asset Management L.P., eines alternativen Investmentverwaltersmit dem Schwerpunkt auf Krediten mit Sitz in Greenwich (Connecticut),der ein Kapital von ca. 4,3 Milliarden USD verwaltet und übersignifikante Kapazitäten für Co-Investments verfügt. Im Rahmen seinerBemühungen, eine nachhaltige Finanzierungsquelle für DIPG-Forschungzu etablieren, stiftet Steve Czech der DIPG-Forschung einenProzentsatz seines persönlichen Einkommens."Das Geld der Mikey Czech Foundation ist entscheidend, da es unsermöglichen wird, weiterhin die grundlegenden molekularenVeränderungen der DIPG zu erforschen, welche diese Tumoren bis jetztso therapieresistent gemacht haben", sagte Mark W. Kieran, MD, PhD,Direktor des Bereichs Pädiatrische Neuro-Onkologie amDana-Farber-Krebsinstitut. "Diese Bemühungen zeigen bereitsAuswirkungen. Die erste nationale klinische Studie von Biopsien beiDIPG und molekulare Klassifikation mit nachfolgender individuellerBehandlung der spezifischen Abweichung der jeweiligen Tumoren (dieerste solche Studie weltweit) wurde bereits abgeschlossen. Aus diesenBemühungen folgte die Entdeckung, dass DIPG in drei Varianten miteindeutigen molekularen Signaturen mit unterschiedlichen Mutationenvorkommt. Einige davon liegen nur bei DIPG und bei keiner anderenKrebsart vor. Dana-Farber entwickelt jetzt gezielte Therapien gegendiese Mutationen in der Hoffnung, dass wir endlich damit beginnenkönnen, in der Behandlung dieser Erkrankung signifikante Wirkung zuerzielen. Alle diese Bemühungen sind das Ergebnis des Engagements derPatienten, ihrer Familien und von Stiftungen - darunter der MikeyCzech Foundation - und wären ohne sie nicht möglich gewesen.""DIPG ist für die Kinder und deren Familien eine fürchterlicheKrankheit. Mit Finanzierung der Mikey Czech Foundation kann Dr.Kieran seine wichtige Forschung fortsetzen und wir hoffen, dass ereines Tages eine Möglichkeit zur Heilung von DIPG findet", sagteLaurie H. Glimcher, MD, Präsidentin und CEO des KrebsinstitutsDana-Farber.Über die Mikey Czech Foundation: Die Mikey Czech Foundation Inc.(Foundation) ist eine gemeinnützige Stiftung nach Paragraf 501(c)(3),welche von der Familie von Mikey Czech gegründet wurde, ummedizinische Forschung im Bereich der Hirntumoren von Kindern zufinanzieren, darunter des diffusen intrakraniellen Ponsglioms (DIPG).DIPG-Hirnstammtumoren sind extrem selten. Jährlich werden in dengesamten USA ca. 300 Fälle verzeichnet. Dies macht diese Krebsform imBereich der medizinischen Forschung zu einer seltenen Erkrankung. Esist deswegen schwierig, die nötigen Zuteilungen der knappenfinanziellen Mittel für medizinische Forschung zu erhalten. DieFoundation wird in den ganzen USA Stipendien vergeben, um dieForschung in diesem Bereich an Instituten der Gesundheitsversorgung,Bildung und medizinischen Forschung zu unterstützen.Über diffuses intrakranielles Ponsgliom (DIPG): Hirnstammtumorenbefallen die Schädelnerven und verursachen Nervensymptome der Muskelnvon Augen und Gesicht und der Muskeln für das Schlucken. Zu denSymptomen gehören: Doppeltsehen, Unfähigkeit, die Augenlidervollständig zu schließen, Herabhängen einer Gesichtshälfte undSchwierigkeiten beim Kauen und Schlucken. Der Tumor schädigt zudemdie langen Nervenbahnen, was zu Schwäche in Armen und Beinen undSchwierigkeiten beim Sprechen und Gehen führt. Mit dem Wachstum desTumors verlieren die Kinder zu Beginn ihre Fähigkeit zur Nutzung derGliedmaßen. Danach folgen der Verlust der Fähigkeit zum Schlucken undAtmen und einsetzende Veränderungen der Herzfrequenz. Unabhängig vondiesen physischen Beeinträchtigungen behalten die Kinder ihregeistigen Fähigkeiten und sind sich der Vorgänge vollständig bewusst.Die Symptome werden gewöhnlich schnell stärker, da der Tumorschnell wächst. Die Symptome der Patienten verbessern sich währendoder nach sechs Wochen Bestrahlung oftmals dramatisch. Leider kehrendie Symptome gewöhnlich nach durchschnittlich sechs Monaten zurückund verschlimmern sich dann schnell. Die Patienten leben nur seltenlänger als 12-14 Monate. Fast alle Kinder fallen der Erkrankunginnerhalb von 2-3 Jahren zum Opfer. Neue Ansätze in der Behandlungdieser Tumoren sind dringend notwendig.Über das Krebsinstitut Dana-Farber: Das Krebsinstitut Dana-Farbererzielte 1948 die ersten Remissionen von Krebs durch Chemotherapieund entwickelt heute die neuesten Therapien. Es ist eines derweltweit führenden Zentren im Bereich der Forschung und Behandlungvon Krebs. Es ist das einzige Zentrum in den Top 4 der BestenKrankenhäuser des U.S. News and World Report für Krebsbehandlungenbei Erwachsenen und Kindern.Dana-Farber ist ein Zentrum einer ganzen Palettegemeinschaftlicher Bemühungen zur Reduzierung der Belastungen durchKrebserkrankungen mittels wissenschaftlicher Forschung, klinischerPflege, Weiterbildung, gemeinschaftlichen Engagements und derInteressenvertretung. Das Dana-Farber/Brigham and Women's CancerCenter (http://www.youhaveus.org/) stellt modernste Krebsbehandlungfür Erwachsene zur Verfügung, das Dana-Farber/Boston Children'sCancer and Blood Disorders Center(http://www.danafarberbostonchildrens.org/) tut dies für Kinder. ImDana-Farber/Harvard Cancer Center (http://www.dfhcc.harvard.edu/)werden die Bemühungen der Krebsforschung von fünfUniversitätskrankenhäusern von Harvard und zwei Universitätenvereint. Dana-Farber Community Cancer Care (http://www.dana-farber.org/About-Us/Satellite-Locations/Dana-Farber-Community-Cancer-Care.aspx) stellt in Bereichen außerhalb der Region Longwood in BostonKrebsbehandlung hoher Qualität zur Verfügung.Dana-Farber engagiert sich für eine einzigartige Balance zwischenForschung und Pflege im Bereich Krebs. Ein Großteil der Arbeit desInstituts dreht sich darum, die Forschungsergebnisse vor Ort undweltweit in neue Behandlungen umzusetzen.Über Stephen J. Czech : Steve Czech verfügt über mehr als 28 JahreErfahrung in den Bereichen Kredit und Unternehmensfinanzen und einelange Laufbahn der Gründung und Leitung von Kreditfonds zur Gewährunggebundener Finanzkredite. Er hat Erfahrung in den BereichenBereitstellung, Strukturierung, Ausgabe, Überwachung undRestrukturierung von Unternehmenskrediten. Vor der Gründung von CzechAsset Management hat Steve Czech für eine Reihe bekannter Firmengearbeitet, darunter Morgan Stanley, Credit Suisse Group AG,Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) und Banc of America SecuritiesLLC. Steve Czech und seine Familie sind zudem wichtige Spender undUnterstützer von guten Zwecken folgender Bereiche: (i) Kinder mittödlichen Erkrankungen, (ii) Navy-SEALs im Dienst und nach dem Dienstund deren Familien; (iii) Nothelfer (wie Polizei, Feuerwehr undAmbulanz); und (iv) Stipendien für unterprivilegierte Schüler in dengesamten USA. Steve Czech ist Gründer und einer der Vorsitzenden derMikey Czech Foundation, Mitglied des National Leadership Council derNavy SEAL Foundation, Mitglied des Verwaltungsrats der Booth Schoolof Business der University of Chicago, Ehrenmitglied der Dean'sSociety der Booth School of Business der University of Chicago,Mitglied des President's Club & Parents Executive Committee derVillanova University, Mitglied der Aesclepian Society desKrebsinstituts Dana-Farber und Mitglied des Presidential VisitingCommittee for Pediatric Oncology des Krebsinstituts Dana-Farber.Steve Czech ist zudem Verwaltungsratsvorsitzender von Alfred AngeloInc. Steve Czech hat den Bachelor der Marquette University und einenMBA der Booth School of Business der University of Chicago.Über Czech Asset Management L.P. Czech Asset Management L.P.verwaltet ein Kapital von ca. 4,3 Milliarden USD und verfügt übersignifikante Kapazitäten für Co-Investments. Die Firma für Gewährunggebundener Finanzkredite mit Sitz in Greenwich (Connecticut) widmetsich privat verhandelten, auf Aktiva und Cashflow basierenden, durcherstrangiges und zweitrangiges Zurückbehaltungsrecht abgesichertenvorrangigen Darlehen mit fließendem Zinssatz hauptsächlich an denUS-Mittelstand mit einem Jahresumsatz von 75,0 Millionen bis über500,0 Millionen USD und einem jährlichen EBITDA 7,5 Millionen bis50,0 Millionen USD.Pressekontakt:Stephen J. CzechVorsitzender und Mitbegründer der Mikey Czech Foundation Inc.P.O. Box 1717New CanaanCT 06840Tel.: +1 203-769-8401E-Mail: sczech@sjccapital.comOriginal-Content von: The Mikey Czech Foundation, Inc., übermittelt durch news aktuell