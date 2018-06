Migros baut 290 Stellen in der Konzernzentrale ab

Zürich (awp) - Nach dem Gewinneinbruch im 2017 greift der neue Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen hart durch: Rund 290 Stellen werden in den nächsten drei Jahren gestrichen. Damit geht jede neunte Stelle in der Konzernzentrale verloren.

Der Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) werde seine Organisation und die internen Abläufe in den zentralen Verwaltungsbereichen vereinfachen, teilte der "orange Riese" am Freitag in einem Communiqué mit. Betroffen seien ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten