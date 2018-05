Migros-Präsident Broggini tritt nicht zur Wiederwahl an

Zürich (awp/sda) - In der Migros-Verwaltung, dem Aufsichtsgremium der Detailhandelsgenossenschaft, stehen im Sommer 2020 einige Änderungen an. Die Gewichtigste: Der Präsident Andrea Broggini tritt nicht zur Wiederwahl an.

Deshalb sucht die Detailhändlerin einen neuen Präsidenten, wie Migros-Sprecher Luzi Weber gegenüber der Nachrichtenagentur SDA eine Meldung der "NZZ am Sonntag" bestätigt.

Bereits Ende April hat der derzeitige Präsident seinen Kolleginnen und Kollegen in der

