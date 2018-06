Migros-Chef will Profitabilität mit „Vielzahl von Projekten“ verbessern

Zürich (awp) - Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen will mit einer "Vielzahl von Projekten" die Profitabilität des Detailhandels-Konzerns verbessern. Tatsache sei, dass die Migros ihre finanziellen Ziele verfehlt habe, sagte Zumbrunnen in einem am Samstag publizierten Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung" (NZZ). "Damit kann ich nicht zufrieden sein.".

Die sinkenden Margen im Migros-Kerngeschäft hätten mit sinkenden Preisen für die Kunden, besonders im Non-Food-Bereich ... Mehr lesen…

