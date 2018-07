Migros Bank wächst und erzielt im Halbjahr einen höheren Gewinn

Zürich (awp) - Die Banktochter der Detailhandelsriesen Migros, die Migros Bank, ist in der ersten Jahreshälfte 2018 gewachsen und hat auch mehr verdient. Zulegen konnte die Bank vor allem in der Vermögensverwaltung, doch sie verkaufte auch mehr Hypotheken als noch vor Jahresfrist. Den Gewinn steigerte die Migros Bank um 8,2 Prozent auf 121 Millionen Franken, wie es in der Mitteilung vom ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten