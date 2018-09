Migros Bank kauft Mehrheit an Immobiliendienstleisterin CSL

Weitere Suchergebnisse zu "CSL":

Zürich (awp) - Die Migros Bank verstärkt sich im Immobiliensektor und übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an der Immobiliendienstleisterin CSL. Die CSL Immobilien AG behält dabei ihre operative Unabhängigkeit, teilte die Migros Bank am Montag mit. Das Management bleibe an Bord und alle Mitarbeitenden würden weiterbeschäftigt.

Damit entstehe auf dem Schweizer Markt ein neuer umfassender Anbieter von Immobiliendienstleistungen für Firmenkunden sowie für private und

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten