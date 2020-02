Migrationsforscher Koopmans: Desinteresse an Unterdrückung in der islamischen Welt ist erschütternd

Berlin (ots) -- Sperrfrist: 1 Uhr -Der Soziologe und Migrationsforscher Ruud Koopmans hat die Gleichgültigkeit derdeutschen Gesellschaft gegenüber Fehlentwicklungen im Islam beklagt. "DasDesinteresse an der Unterdrückung von religiösen Minderheiten,Glaubensabtrünnigen, Frauen und Homosexuellen in der islamischen Welt isterschütternd", sagte der Berliner Wissenschaftler dem "Tagesspiegel"(Montagausgabe). Es gebe "eine starke Tendenz in der Politik und in den Medien,die Bedeutung von Religion für diese Probleme zu leugnen".online ab 5 Uhr: https://www.tagesspiegel.de/25547282.html Rückfragen richtenSie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/2790/4521726OTS: Der TagesspiegelOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell