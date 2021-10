BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Migrationsexperte Gerald Knaus fordert einen "Neustart" des Türkei-EU-Deals über die Aufnahme von Flüchtlingen. "Vieles daran hat sehr gut funktioniert", sagte er dem "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe). "Das Geld für die Unterstützung von Flüchtlingen hat die Situation von Millionen Syrern in beeindruckender Weise verbessert."

Die EU habe in der Vereinbarung versprochen, dass es keine sogenannten Pushbacks gebe. Diese passieren heute aber jeden Tag, so Knaus. "Die EU sollte auch weiterhin Millionen Flüchtlinge in der Türkei finanziell unterstützen und mehr schutzbedürftige Syrer per Resettlement aufnehmen. Seit März 2020 nimmt auch die Türkei niemanden mehr zurück. Dieser Zustand schadet allen." Die geordnete Rücknahme sei der beste und oft einzige Weg, "humane Kontrolle" zu haben. "Das gilt für alle Grenzen der EU. Wir wissen, dass das funktionieren kann, wenn Asylanträge schnell bearbeitet werden und wenn es dafür Partner gibt", sagte der Österreicher.

Foto: über dts Nachrichtenagentur