"Migration und Gesundheit - interkulturelle Aspekte in der Prävention" / Kooperationsgemeinschaft unternehmensnaher Krankenkassen und der vdek stellen erste gemeinsame Projekte vor

Berlin (ots) - Die gesetzlichen Krankenkassen bieten eine Füllevon Präventionsleistungen an. Studien zeigen jedoch, dass nicht alleMenschen gleichermaßen von diesem Angebot profitieren - Menschen mitMigrationshintergrund nehmen Präventionsleistungen seltener inAnspruch. Genau hier setzen BKK Dachverband e.V., IKK e. V.,KNAPPSCHAFT und die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forstenund Gartenbau (SVLFG) (Kooperationsgemeinschaft unternehmensnaherKrankenkassen, kuk) und der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) mitihrer gestrigen Veranstaltung in Berlin an. vdek und kuk berichtetenüber ihre ersten Erfahrungen im vereinten Vorgehen und stelltenkonkrete Projekte zum Thema Migration und Gesundheit vor.Franz Knieps, Vorstand des BKK Dachverbandes e.V., hob hervor,dass das 2015 in Kraft getretene Präventionsgesetz ein wichtigerAnschub für die Selbstverwaltungen der Krankenkassen war, umverstärkt über Kassengrenzen hinweg Kompetenzen zu bündeln und sichgemeinsam für Gesundheitsförderung und Prävention zu engagieren."Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) ist der Player in derPrävention", so auch Uwe Klemens, Verbandsvorsitzender des vdek.Allein im Jahr 2015 habe es für die 46,2 Millionen Versicherten desvdek und der kuk 1,7 Millionen Kursangebote gegeben. Um langfristigdie Gesundheit der Bevölkerung zu stärken und somit fürChancengleichheit zu sorgen, gelte es in der heutigen Zeit, den Fokusauch verstärkt auf Menschen mit Migrationshintergrund, Arbeitsloseund Bewohner in Pflegeheimen zu richten."In Deutschland hat jeder fünfte Einwohner einenMigrationshintergrund - mit den unterschiedlichsten Lebens- undErnährungsgewohnheiten. Will man hier erfolgreicheGesundheitsförderung und Prävention anbieten, bedarf es gutvernetzter Akteure, die ihre Arbeit dort ansetzen, wo die Menschenleben", so Peter Bleser, parlamentarischer Staatssekretär imBundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Die Grundlagenfür Ernährungsgewohnheiten würden in jungen Jahren gelegt, hier müsseman ansetzen, für gesunden Lebensstil zu werben - durch Informationund Motivation. Jeder Mensch solle selbst bestimmt die Verantwortungfür einen gesunden Lebensstil übernehmen können.Das kürzlich an den Start gegangene Bundeszentrum für Ernährungsoll dafür einen wichtigen Beitrag leisten. In diesem Zusammenhangstellte Dr. Barbara Kaiser die Spielebox "Aufgetischt - SpielendDeutsch lernen mit dem Thema Essen und Trinken" vor: Die Box mit 222Spielkarten, sechs Spielfiguren und zwei Würfeln soll vor allemKindern helfen, während der Alphabetisierung, des Sprachenlernens,gleichzeitig gesunde Ernährung zu erlernen und somit ihreGesundheitskompetenzen zu stärken. Die Box kann zum Beispiel alsdidaktische Reserve zur Ergänzung des Unterrichts angewendet werden.Ihr Dank richtete sich an vdek und kuk, die auch dieses Projektzukünftig unterstützen.Prof. Dr. rer.pol. Rolf Rosenbrock, Vorsitzender des ParitätischenWohlfahrtsverbandes, betonte, dass 14 Prozent der Menschen mitMigrationshintergrund keine abgeschlossene Schulbildung hätten. Umsowichtiger sei es, bei den Kleinen anzusetzen, um derenSelbstwertgefühl zu stärken. Er nannte Kriterien für gute Projekteund als positives Beispiel die "Kiezdetektive" aus dem BerlinerBezirk Friedrichshain/Kreuzberg. Rosenbrock unterstrich, dass nurdurch die Zusammenarbeit der Akteure gute Ergebnisse erzielt werdenkönnen. Ein gutes Beispiel sei das Projekt "Bewusst - Gesund - Aktiv:Gesundheitsförderung für Migrant_innen im Quartier", welches derDeutsche Paritätische Wohlfahrtsverband - Gesamtverband e.V. (DPWV)in Kooperation mit vdek und kuk umsetzen wird. Auf Grundlage desProjektes soll die gesundheitliche Situation für Migranten in sozialbenachteiligten Quartieren nachhaltig verbessert und dieGesundheitsressourcen der Menschen vor Ort gestärkt werden."Ein Drittel aller Kinder in Deutschland hat einenMigrationshintergrund", berichtete Regina Kraushaar, Leiterin derAbteilung Pflegesicherung und Prävention beim Bundesministerium fürGesundheit. Diese Kinder hätten per se die gleichen Chancen wieandere Kinder. Allerdings unterschieden sich ihre Familien oft durchandere Erfahrungen und ein anderes Anspruchsverhalten. Sie bewegensich weniger und würden kaum Vorsorgeuntersuchungen in Anspruchnehmen. Auch in Fragen der pflegerischen Leistungen hätten sie andereVorstellungen. Hinzu kämen ihre mangelnde Kenntnis des deutschenGesundheitswesens und ihre zum Teil dramatischen Fluchterlebnisse.Deshalb wies Regina Kraushaar noch einmal darauf hin, wie wichtig essei, diese Menschen in ihren Lebenswelten zu treffen, in ihrerstarken Familienbindung. Dort gelte es, Verbündete für erfolgreichePräventionsprojekte zu gewinnen. Auch sie dankte der Initiative derkassenartenübergreifenden Kooperation zur Umsetzung desPräventionsgesetzes.Eckehard Linnemann, Vorstandsmitglied der DeutschenRentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, würdigte diekassenartübergreifende Arbeit. Teambildung und Abstimmungsprozesseseien auf einem guten Weg, potentielle Partner seien willkommen. Dennächsten wichtigen Schritt sieht Linnemann darin, diese Kooperationenin den Bundesländern mit Leben zu erfüllen. Sein Appell, der sich mitallen Rednern des Abends deckte: "Nicht belehren, sondern ermunternund beteiligen! Nutzen Sie das Wissen der Flüchtlinge bei derUmsetzung von Projekten!"