Migration 2017: 416 000 Personen mehr nach Deutschland zugezogen als abgewandert

Wiesbaden (ots) - 2017 sind rund 416 000 Personen mehr nachDeutschland zugezogen als aus Deutschland fortzogen. 2016 hatte derWanderungsüberschuss mit dem Ausland rund 500 000 Personen betragen.Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, gab es2017 insgesamt 1 551 000 Zuzüge und 1 135 000 Fortzüge über dieGrenzen Deutschlands. 2016 waren es 1 865 000 Zuzüge und 1 365 000Fortzüge gewesen.Die meisten Zuzüge nach Deutschland waren 2017 auf die Zuwanderungausländischer Personen zurückzuführen: Von insgesamt 1 551 000zugewanderten Personen hatten 1 384 000 (89 %) einen ausländischenPass. Demgegenüber wanderten rund 885 000 ausländische Personen ausDeutschland ab. Im Saldo aus Zu- und Fortzügen ergibt sich daraus einWanderungsüberschuss ausländischer Personen von 499 000 (2016: +635000).Die Zahl der Zuzüge von Deutschen - dazu zählenSpätaussiedlerinnen und Spätaussiedler sowie aus dem Auslandzurückgekehrte Deutsche - ist mit rund 167 000 Personen gegenüber demVorjahr angewachsen (2016: 146 000). Gleichzeitig sank die Zahl derFortzüge Deutscher auf 249 000 Personen (2016: 281 000). Darausresultiert ein Wanderungsverlust deutscher Staatsbürgerinnen und-bürger von 82 000 Personen im Jahr 2017 (2016: 135 000).Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union (EU) hatten 2017 dengrößten Wanderungsüberschuss ausländischer Personen (239 000),gefolgt von Staatsangehörigen aus Asien (140 000), aus den sonstigeneuropäischen Ländern (60 000) und aus Afrika (35 000). ZumWanderungsüberschuss aus der EU trugen vor allem Zuwandererinnen undZuwanderer mit rumänischer (73 000), polnischer (34 000), kroatischer(33 000) und bulgarischer Staatsangehörigkeit (30 000) bei.Der Saldo der Zu- und Fortzüge nahm gegenüber 2016 merklich fürStaatsangehörige aus europäischen Nicht-EU-Ländern zu. Dabei handeltes sich insbesondere um die Balkanländer Kosovo (von -6 000 auf +8000), Serbien (von -10 000 auf +6 000), Mazedonien (von -3 000 auf +6000) und Albanien (von -26 000 auf -1 000). Dagegen sank derWanderungsüberschuss mit Asien und Afrika. Er ging vor allem fürPersonen mit syrischer (von +146 000 auf +60 000), afghanischer (von+56 000 auf +4 000) und irakischer Staatsangehörigkeit (von +48 000auf +16 000) zurück.Methodische HinweiseIn der Wanderungsstatistik werden Zuzüge und Fortzüge von Personendargestellt, die nach den melderechtlichen Regelungen bei denzuständigen Meldebehörden an- beziehungsweise abgemeldet werden.Aufgrund methodischer Änderungen und technischer Weiterentwicklungenab dem Berichtsjahr 2016 sind bei der Interpretation der ErgebnisseEinschränkungen in der Vergleichbarkeit mit den Vorjahren zuberücksichtigen. Detaillierte Erläuterungen hierzu finden sich imThemenbereich Wanderungen.Detaillierte Daten können über die Datenbank GENESIS-Onlineabgerufen werden: nach Staaten der Europäischen Union (Tabelle12711-0002) sowie nach Kontinenten (Tabelle 12711-0004).Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte:Wanderungen,Telefon: +49 (0) 611 / 75 23 58,www.destatis.de/kontakt