MigratIS macht Hermes PaketShops fit für die Zukunft (FOTO)

Hamburg (ots) -Der Hamburger Rollout-Spezialist MigratIS wird in diesem Frühjahrdie Scannertechnologie für den Paketdienstleister Hermesmodernisieren - im laufenden Betrieb in rund 15.000 FilialenDer Paketriese Hermes setzt beim Austausch einer neuenScannertechnologie in seinem deutschlandweiten Filialnetz auf deneher kleinen Hamburger Mittelständler MigratIS. "Wir werdenmindestens 1000 Shops pro Woche umstellen, während der Betriebreibungslos weiterläuft", kündigen MigratIS-Geschäftsführer DominikSchmidt und Oliver Schaaf an. "Das gab es in dem Umfang vorher sonoch nicht am Markt." Die neuen Scanner mit Touchdisplay, WiFi- und4G LTE-Konnektivität sowie Android-Betriebssystem sollen diePaketabwicklung laut Hermes beschleunigen und vereinfachen.Mit dem bloßen Austausch der Technik ist es dabei nicht getan:Alle PaketShop Betreiber müssen in die Handhabung der neuenTechnologie eingewiesen werden, wofür eine individuelleTerminabsprache mit jeder Filiale notwendig ist. Koordiniert wird alldies vom MigratIS Rollout Operation Center. Rund 60.000 Telefonatewerden die Mitarbeiter von dort aus über den gesamtenRollout-Zeitraum von 15 Wochen führen. Daneben werden sich 60MigratIS-Techniker im Dauereinsatz befinden, um Hermes Mitarbeitervor Ort zu schulen. Auch der Versand der Systeme aus dem Zentrallagerdes Distributors bis zur Übergabe in die PaketShops wird von MigratISkoordiniert.MigratIS konnte sich gegen größere Mitbewerber durchsetzen, weildas hochspezialisierte Unternehmen eigene standardisierte Prozessefür anspruchsvolle IT-Rollouts entwickelt hat, darunter einetoolgestützte, ganzheitliche Rolloutmanagement-Steuerung. Seit 2011transferiert das Unternehmen Informationssysteme wieKassenarbeitsplätze, Desktopsysteme oder mobile Devices für namhafteGroßkunden. Mit seiner Expertise konnte das MigratIS-Team auch Hermesüberzeugen: "Wir waren die einzigen, die alle Anforderungen erfüllenkonnten, um den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten", erklärtDominik Schmidt.Pressekontakt:MigratIS GmbHOliver SchaafPapenreye 2222453 HamburgTel: +49 40 226 3058 11Fax: +49 40 226 3058 91Mobil: +49 152 5682 3889oliver.schaaf@migratis.deOriginal-Content von: MigratIS GmbH, übermittelt durch news aktuell