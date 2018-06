Migranten nutzen kaum palliativmedizinische Angebote / Studie: Haben Krebspatienten besondere Wünsche und Bedürfnisse?

Göttingen (ots) - Krebskranke Menschen mit Migrationshintergrundhaben in der letzten Phase ihres Lebens einen schlechteren Zugang zueiner umfassenden palliativmedizinischen Versorgung. Zu diesemSchluss kommen Wissenschaftler der Universitätsmedizin Göttingen. Inausführlichen Interviews haben sie Betroffene, deren Angehörige unddie behandelnden Fachkräfte befragt und die Antworten ausgewertet.Die Ergebnisse der Studie wurden heute im Rahmen des "GöttingerPalliativforums" vorgestellt. Die Deutsche Krebshilfe hat dasForschungsprojekt mit 272.000 Euro gefördert.Die Palliativmedizin hat zum Ziel, unheilbar kranke Menschen inihrer letzten Lebensphase zu begleiten und zu unterstützen. Speziellausgebildete Ärzte und Pflegekräfte sowie Mitarbeiter weitererBerufsgruppen lindern belastende Krankheitssymptome und kümmern sichum die seelischen Bedürfnisse der Betroffenen und ihrer Angehörigen.Laut aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes leben inDeutschland rund 18,5 Millionen Menschen, die einenMigrationshintergrund haben. Das sind 22,5 Prozent derGesamtbevölkerung. Doch oftmals nehmen Menschen aus anderenKulturkreisen die Angebote der Palliativmedizin nicht wahr - ihreBeweggründe dafür waren bisher noch weitgehend unerforscht.Wissenschaftler um Professor Dr. Friedemann Nauck, Direkter derKlinik für Palliativmedizin der Universitätsmedizin Göttingen,wollten hier Klarheit schaffen. Sie haben sich intensiv mit denBedürfnissen der Betroffenen und ihrer Angehörigenauseinandergesetzt."Unsere Studie zeigt, dass bei den Patienten in erster Linie ganzallgemeine Grundbedürfnisse wie Wertschätzung, Empathie oder Respektim Vordergrund stehen", erläutert Nauck. "In vielen Fällen erschwerenes ihnen aber die fehlenden Sprachkenntnisse, sich zu informierenoder entsprechende Hilfe anzunehmen. Sie sind auf die Hilfe etwa vonmehrsprachigen Angehörigen, Übersetzern oder dem Engagement vonVersorgern angewiesen." Zu dieser Abhängigkeit von anderen Personenkommt hinzu, dass viele Patienten ihre Erkrankung als einenStatusverlust erleben. Schon die Migration haben sie bereits alsBruch in der Biografie erlebt, da sie ihre Position aus früherenberuflichen und sozialen Strukturen aufgeben mussten. Eine schwereKrebserkrankung verursacht zusätzlich Angst und Schamgefühle, denAngehörigen oder dem Gesundheitssystem zur Last zu fallen."Einige Patienten erleben die Krankheitsphase mit einem Gefühl derHilflosigkeit", so Nauck weiter. "Als ein besonderes Problem hat sichdabei herausgestellt, dass die betroffenen Familien in dieserschwierigen Situation häufig mit Hindernissen konfrontiert werden,die sie selbst nicht überwinden können. So scheitern Rückkehrwünschean bürokratischen und medizinischen Hürden o-deraufenthaltsrechtliche Fragen an politisch-rechtlichen Kenntnissen."Auch das medizinische Personal und die Pflegekräfte stellt diesekomplexe Pflegesituation oftmals vor Hindernisse. "Insbesondere wenndiese Probleme der Patienten und ihrer Angehöriger vom medizinischenPersonal als Ausdruck von kulturellen Unterschieden verstandenwerden, entstehen Missverständnisse, die eine angemessene Betreuungerschweren."Das Fazit der Wissenschaftler: Die palliativmedizinischeVersorgung von Menschen mit Migrationshintergrund ist oftmalsbesonders herausfordernd für alle Beteiligten. Hier sei es vor allemvon zentraler Bedeutung, sehr genau auf die vielfältigenbiographischen Umstände der Betroffenen einzugehen.Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe,betont: "Viele Menschen aus anderen Kulturkreisen haben inDeutschland eine neue Heimat gefunden. Auch sie sollten im Falleeiner Krebserkrankung und bei Bedarf Zugang zu einer adäquatenpalliativmedizinischen Versorgung erhalten. Ziel der Studie war es,die Bedürfnisse und Wünsche dieser Menschen zu erfassen, um ihnenzukünftig die bestmögliche Versorgung bieten zu können."HintergrundinformationPalliativmedizin: Hilfe am LebensendeDie Deutsche Krebshilfe ist Wegbereiterin für die Entwicklung derPalliativmedizin in Deutschland. Der ganzheitliche Betreuungsansatzerfordert von den in der Palliativmedizin tätigen Berufsgruppenbesondere Aus- und Weiterbildungen. Diese leistet der von derDeutschen Krebshilfe geförderte Verbund der Akademien fürPalliativmedizin und Hospizarbeit: die Dr. Mildred Scheel Akademieder Deutschen Krebshilfe in Köln sowie Akademien in Bonn, Dresden,Göttingen und München. An allen Einrichtungen finden zertifizierteSeminare zur umfassenden Versorgung schwerstkranker Menschen statt.Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuell