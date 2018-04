Die Mietwohnung als Einnahmequelle

Liebe Leser,

es klingt verlockend: Urlaub machen und gleichzeitig Geld für die vorübergehend nicht genutzte Mietwohnung einstreichen. Die Sache hat aber einen juristischen Haken, denn ohne Einverständnis des Vermieters ist eine Untervermietung laut ARAG-Experten tabu.

In einem vom Landgericht Berlin verhandelten Fall (Az.: 67 S 360/14) hatte ein Mieter seine Wohnung an insgesamt zwölf Tagen an Feriengäste vermietet, obwohl bereits ein Räumungsverfahren gegen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.