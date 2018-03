Mietwagenschnäppchen zu Pfingsten: Preise 13 Prozent unter Jahresschnitt (FOTO)

München (ots) -Mietwagen kosten in den Pfingstferien im Schnitt maximal 26 Europro TagIn den Pfingstferien sind Mietwagen in Urlaubsländern günstig. ImVergleich zum Jahresdurchschnitt kosteten Mietwagen zu Beginn derPfingstferien 13 Prozent weniger.*) Selbst in der teuerstenPfingstferienwoche zahlten Kunden im Schnitt nicht mehr als 26 Euroam Tag für einen Leihwagen. Zum Vergleich: In den Sommerferien wurdenin den Reisedestinationen im Schnitt bis zu 41 Euro am Tag fällig."Auch für die Pfingstferien 2018 zeichnen sich bislang keinePreissteigerungen ab", sagt Dr. Andreas Schiffelholz, LeiterMietwagen bei CHECK24. "Kunden sollten trotzem mit ihrer Buchungnicht mehr zögern. Gerade bei kleineren Anmietstationen könnte sonstdie gewünschte Fahrzeugklasse, z. B. ein Cabrio, bereits ausgebuchtsein."Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail - kostenfreieStornierung bis 24 Stunden vor AbholungVerbraucher, die Fragen rund um ihre Mietwagenbuchung haben,erhalten bei den über 70 CHECK24-Mietwagenexperten an sieben Tagendie Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über dasVergleichsportal gebuchte Leihwagen können im Kundencenter bis 24Stunden vor Abholung kostenlos storniert werden. Stiftung Warentest(Ausgabe 5/2016) hat CHECK24 als bestes Mietwagenportal mit derGesamtnote SEHR GUT (1,4) ausgezeichnet.*)Betrachtet wurden alle Mietwagenbuchungen 2017 über CHECK24 fürReiseländer (Abholung außerhalb Deutschlands).Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim,Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell