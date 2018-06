Ein Mietwagen für die Sommerferien: Preise steigen um bis zu 65 Prozent (FOTO)

München (ots) -- Spanien: Mietwagen kosten in den Ferien im Schnitt maximal nur 30Euro pro Tag- Preise steigen in Griechenland und Portugal am stärksten, in denUSA am schwächsten- Türkei, Kroatien und Mexiko bei Mietwagenkunden immer beliebterUrlauber zahlen in den Sommerferien deutlich mehr für einenMietwagen als im restlichen Jahr. Im Vergleich zum Jahresmittelsteigt der durchschnittliche Tagesmietpreis in den Sommermonaten inUrlaubsländern um bis zu 65 Prozent. Für das Leihauto werden dann imSchnitt bis zu 43 Euro statt 26 Euro pro Tag fällig.*)Spanien beliebtestes Land für MietwagenbuchungSpanien ist das beliebsteste Land der CHECK24-Kunden für eineMietwagenbuchung. Auch dort steigen in den Sommerferien die Preisefür ein Leihfahrzeug - um bis zu 67 Prozent. Trotzdem bleiben sie aufeinem vergleichsweise niedrigen Niveau: In der Hauptreisezeit zahlenMietwagenkunden im Schnitt höchstens 30 Euro am Tag. Am stärkstensteigen die Preise für Mietwagen in Griechenland und Portugal. Jenach Ferienwoche zahlen Urlauber im Sommer etwa doppelt so viel wieim Jahresschnitt - 49 bzw. 39 Euro pro Miettag. In den USA fällt derPreisanstieg mit 21 Prozent vergleichsweise gering aus."In begehrten Destinationen wie Spanien, USA und Griechenland sindMietwagenkontingente aktuell noch ausreichend vorhanden," sagt Dr.Andreas Schiffelholz, Geschäftsführer Mietwagen bei CHECK24. "Für dieSommermonate sehen wir aber bereits deutliche Preisanstiege. Urlaubersollten sich mit der Mietwagenbuchung beeilen. Denn je kurzfristigerdie Buchung, desto teurer wird es in der Regel."Neben den typischen Mietwagendestinationen ist in diesem Jahrinsbesondere die Türkei für Leihautos wieder gefragter. Auch inKroatien und Mexiko ziehen die Mietwagenbuchungen an.Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail - kostenfreieStornierung bis 24 Stunden vor AbholungVerbraucher, die Fragen rund um ihre Mietwagenbuchung haben,erhalten bei den über 70 CHECK24-Mietwagenexperten an sieben Tagendie Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über dasVergleichsportal gebuchte Leihwagen können im Kundencenter bis 24Stunden vor Abholung kostenlos storniert werden. Stiftung Warentest(Ausgabe 5/2016) hat CHECK24 als bestes Mietwagenportal mit derGesamtnote SEHR GUT (1,4) ausgezeichnet.*)Betrachtet wurden alle Mietwagenbuchungen für 2018 über CHECK24für Reiseländer (Abholung außerhalb Deutschlands). WeitereInformationen zur Methodik und Mietwagenpreisverläufe unter:http://ots.de/O59WxJÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Pressekontakt CHECK24Julia Leopold, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1174,julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell