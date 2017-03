Mietwagen zu Ostern 33 Prozent günstiger als in den Sommerferien (FOTO)

München (ots) -- Mietwagen kosten in den Osterferien im Schnitt nur 28 Euro proTag- Leihwagen in Spanien während der Osterferien lediglich zwei Euroteurer als im Jahresmittel- Mietwagen-Schnäppchen in Griechenland: Leihautos zu Ostern imSchnitt für 19 Euro pro TagIn den Osterferien zahlen Urlauber deutlich weniger für ihrenMietwagen als zu anderen beliebten Reisezeiten: In Urlaubsländernkostet ein Leihauto zu Ostern durchschnittlich 28 Euro pro Tag unddamit ein Drittel weniger als in den Sommerferien (42 Euro pro Tag).*Trotz Ferienzeit wählen Reisende für ihren Osterurlaub günstigeMietwagen", sagt Dr. Dominik Faber, Geschäftsführer für den BereichMietwagen bei CHECK24.de. "Dennoch sollten Urlauber möglichstfrühzeitig buchen, um garantiert die gewünschte Fahrzeugklasse zubekommen."In Spanien, dem bei CHECK24-Kunden beliebtesten Land fürMietwagenbuchungen, zahlen Reisende in den Osterferien mit 23 Europro Tag im Schnitt lediglich zwei Euro mehr für ihr Leihfahrzeug alsim Jahresmittel. Auch für Mietwagen in Italien steigen diedurchschnittlichen Preise zu Ostern nur moderat (plus drei Euro proTag).Je nach Region wird es für Mietwagenkunden zu Ostern sogargünstiger: In Griechenland zahlen Verbraucher zu Ostern mit 19 Europro Tag im Schnitt fünf Euro weniger als im Jahresmittel. Auch in denUSA und in Portugal bleiben die Kosten für Mietwagen zu Ostern knappunter dem durchschnittlichen Preisniveau.*weitere Informationen zur Methodik und Mietwagenpreisverläufeunter: http://ots.de/NPG1sÜber die CHECK24 GmbHDie CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal imInternet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-,Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mitkostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige derVergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise undKonditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter,mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL undMobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt &Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels, mehrals 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstalter.CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenzdurch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigerenAnbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozessegenerieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegebenwerden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mitHauptsitz in München.Quelle: CHECK24 Mietwagenvergleichsportalhttps://mietwagen.check24.de/Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Head of Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell