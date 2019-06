Mietwagen an Flughafenstation bis zu 28 Prozent günstiger als im Stadtgebiet (FOTO)

München (ots) -- International größte Preisdifferenz zwischen Flughafen- undStadtstation in Spanien- Mietwagen am Flughafen in Frankfurt a. M. zwölf Prozentgünstiger als in der City- CHECK24-Mietwagenexperten beraten bei allen Fragen zurMietwagenbuchungMietwagen am Flughafen kosten meist weniger als im Stadtgebiet. Amgrößten ist der Preisunterschied in Spanien. Holen Mietwagenkundenihr Leihfahrzeug dort an einem Flughafen ab, kostet esdurchschnittlich 17 Euro pro Tag. Bei Abholung an einer Stadtstationwerden im Schnitt 24 Euro täglich fällig - eine Differenz von 28Prozent.*)"An Knotenpunkten wie Flughäfen sind Mietwagen aufgrund dergrößeren Konkurrenz in der Regel günstiger", sagt Dr. AndreasSchiffelholz, Geschäftsführer Mietwagen bei CHECK24. "Für Urlauberist es außerdem sehr bequem, das Fahrzeug dort direkt nach ihrerAnkunft abzuholen."Nur in einem der zehn Länder, in denen über CHECK24 am häufigstenAutos gemietet werden, sparen Verbraucher mit einer Abholung in derStadt: In Südafrika ist die Fahrzeugmiete dort sieben Prozentgünstiger als am Terminal.Mietwagen am Flughafen in Frankfurt a. M. zwölf Prozent günstigerals in der CityIn den meistgebuchten deutschen Destinationen fallen diedurchschnittlichen Preisunterschiede zwischen Stadt- undFlughafenstation etwas geringer aus. In Frankfurt a. M. kostenLeihwagen bei Abholung am Flughafen durchschnittlich 34 Euro. Dassind zwölf Prozent weniger als im Stadtgebiet (Ø 38 Euro). In dreider zehn betrachteten Großstädte sind Mietwagen in Stadtstationengünstiger - Dresden (zwölf Prozent), Nürnberg (fünf Prozent) und Köln(zwei Prozent).Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail - kostenfreieStornierung bis 24 Stunden vor AbholungVerbraucher, die Fragen rund um ihre Mietwagenbuchung haben,erhalten bei den über 70 CHECK24-Mietwagenexperten an sieben Tagendie Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über dasVergleichsportal gebuchte Leihwagen können im digitalen Kundenkontobis 24 Stunden vor Abholung kostenlos storniert werden. StiftungWarentest (Ausgabe 5/2016) hat CHECK24 als bestes Mietwagenportal mitder Gesamtnote SEHR GUT (1,4) ausgezeichnet.*)Datengrundlage: alle Mietwagenbuchungen über CHECK24 der letztenzwölf Monate in den zehn Ländern bzw. deutschen Destinationen, fürdie über das Vergleichsportal am häufigsten Autos gemietet wurden;Stand: 7.6.2019Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daherbeteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlichereuropäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. DerPrinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for ComparisonTools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, dieCHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen,Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Pressekontakt CHECK24Julia Leopold, Public Relations Managerin,Tel. +49 89 2000 47 1174, julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell