Mietpreisbremse soll Haushalte in Ballungsgebieten entlasten

Liebe Leser,

in Deutschland gibt es rund 21,1 Millionen Mietwohnungen. Viele Familien darin leiden unter stetig steigenden Mieten – vor allem in deutschen Großstädten. Die Regierungskoalition hat bereits früh eine drastische Mietpreisbremse versprochen. Nun hat Justizminister Heiko Maas (SPD) einen 40-seitigen Entwurf für die Mietpreisbremse zur Abstimmung an die anderen Ressorts gegeben und Millionen Mieter sollen davon profitieren. Was es damit auf ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.