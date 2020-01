Mietpreisanstieg auf den Wohnungsmärkten der Big 8 -Städte niedriger als im Vorjahr - Kaufpreise zweistellig verteuert

Frankfurt (ots) - Im Mittel haben 2019 die Mietpreise* auf den Wohnungsmärktenin den von JLL untersuchten Big 8 - Städten (Berlin, Hamburg, München, Köln,Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart und Leipzig) gegenüber dem Vorjahr um + 4,1Prozent zugelegt. Damit lag der Anstieg zwar unter dem Fünfjahresschnitt 2014 -2018 (+ 5,0 %) und unter dem Anstieg im Vorjahr (2018: + 5,1 %), fiel aberinsgesamt höher aus als zur Jahresmitte 2019 erwartet. Deutliche regionaleUnterschiede sind zu beobachten: die Spanne reicht von +1,4 Prozent in Leipzigbis +8,0 Prozent in Köln.- Die Kaufpreise für Eigentumswohnungen* 2019 haben sich einweiteres Mal verteuert und sich weiter von den Mietpreisenabgesetzt: Mit im Mittel + 10,2 Prozent gegenüber dem Vorjahrlagen sie deutlich über dem mittleren Fünfjahresschnitt und demAnstieg im Vorjahr (jeweils + 8,2 %). Die Spanne reicht dabeivon +8,4 Prozent in Berlin bis + 13,3 Prozent in Düsseldorf."Begründet ist der gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufige Mietpreisanstieg miteiner insgesamt erhöhten, wenn auch regional unterschiedlichen Neubautätigkeit,die für leichte Entlastung sorgt. Steigende Wohnkostenbelastungen führen darüberhinaus zu Verschiebungen der Nachfrage ins Umland und damit generell zustrukturellen Veränderungen im Angebot", so Roman Heidrich, Lead DirectorResidential Valuation Advisory JLL Berlin. Roman Heidrich weiter: "Die Anzahlund Struktur lokal angebotener Wohnungen verschiebt sich durch die Ausdehnungder Wohnungsnachfrage hin zur Peripherie. Gleichzeitig sinkt die Fluktuation invielen teuren und zentralen Bezirken. Das führt wiederum zu einem Rückgang deraggregierten angebotenen Mietpreise. Auf Grund der deutlichen Abnahmeinnerstädtischer Flächenpotentiale gilt dies insbesondere für denWohnungsneubau. Darüber hinaus sind die regulatorischen Spielräume bei denMietpreissteigerungen in zentralen Lagen weitgehend ausgeschöpft und werden zumBeispiel durch eine zunehmende Zahl an Milieuschutzgebieten weiter beschränkt.""Auffällig sind insbesondere die regionalen Unterschiede in den von JLLuntersuchten Big 8-Städten. Neben regionalspezifischen Gegebenheiten lassen sichauch die wohnungspolitischen Herangehensweisen, dem lokalen Nachfrageüberhang zubegegnen, als Ursachen heranziehen. Während Hamburg mit rund 58 neuen Wohnungenje 10.000 Einwohner das höchste Fertigstellungsniveau im Wohnungsneubau unterden analysierten Städten erzielt, kommt Stuttgart auf gerade einmal halb soviele Fertigstellungen je 10.000 Einwohner", so Sebastian Grimm, Lead DirectorResidential Valuation Advisory JLL Frankfurt. Dies spiegelt sich auch in derEntwicklung der Mietpreise wider. Während das Mietpreisniveau in Hamburg einePreissteigerung von + 2,8 % im zweiten Halbjahr 2019 (auf 12,75 Euro/m²/Monat)registriert, sind die Mietpreise in Stuttgart im Jahresvergleich um + 6,8 % (auf15,25 Euro/m²/Monat) gestiegen. Grimm weiter: "Eine Tendenz, die sich auch inder Entwicklung über die letzten fünf Jahre zeigt, in denen die Mietpreise inStuttgart gegenüber Hamburg mit über 38 % prozentual um das Doppelte zugelegthaben."Leipzig erreicht zwar nicht das Fertigstellungsniveau von Hamburg, dieNeubautätigkeit wurde aber auch in der Sachsenmetropole innerhalb von kurzerZeit deutlich ausgeweitet. Diese Entwicklung macht sich auch in einem gedämpftenmittleren Mietpreiswachstum von nur noch + 1,4 Prozent gegenüber + 6,2 Prozentim Jahresschnitt 2014 - 2018 bemerkbar. Das mittlere Mietpreisniveau lag imzweiten Halbjahr 2019 bei 7,25 Euro/m²/Monat. Noch deutlicher wird dieser Effektbei der Analyse der Neubaumieten (10,50 Euro/m²/Monat) und der Spitzenmieten (10Euro/m²/Monat), die einen Rückgang von minus 2,6 % bzw. minus 2,0 % zumVorjahreswert verzeichneten. 2018 wurden noch Preissteigerungen von + 15,2 %bzw. + 7,4 % registriert.In Berlin sind die mittleren Angebotsmieten im zweiten Halbjahr 2019 imJahresvergleich um + 4,1 % auf 12,55 Euro/m²/Monat gestiegen. Damit hat sich dieMietpreisentwicklung in der Hauptstadt sowohl im Vergleich zu 2018 (+ 8,6 %) alsauch zum Fünfjahresschnitt (+ 8,0 %) allerdings deutlich abgeschwächt."Inwieweit dies auf den Mietendeckel zurückzuführen ist, wird sich erst im Laufedes Jahres 2020 zeigen", so Roman Heidrich. Und weiter: "Allerdings führt dieaktuelle Diskussion bereits dazu, dass sich die rechtliche Unsicherheitnachhaltig erhöht und Investitionsanreize am Berliner Mietwohnungsmarkt hemmt.Neben einer Verlagerung der Investitionstätigkeiten in andere Städte kann auchein zunehmender Stopp von Modernisierungen und Sanierungen beobachtet werden.Weiterhin ist zu erwarten, dass es vor allem im Mietwohnungsmarkt zu wenigerNeubau und zu vermehrten Umwandlungen zu Eigentumswohnungen kommt. Festzustellenwar bereits nach Beginn der Diskussion um den Berliner Mietendeckel ab Juni 2019ein deutlicher Rückgang bei den Mietangeboten."Mit einer mittleren Preissteigerung von + 8,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf12,55 Euro/m²/Monat, damit deutlich höher als im Vorjahr (2018: + 3,8 %),verzeichnen die Mietpreise in Köln das stärkste Mietpreiswachstum aller Big8-Städte. Die Mietpreise haben in den vergangenen fünf Jahre um insgesamt rundein Drittel zugelegt. In München, der nach wie vor für Mieter teuerstenMetropole (mit + 3,8 % auf 20 Euro/m²/Monat), Frankfurt (+ 3,2 % auf 15,35Euro/m²/Monat) und Düsseldorf (+ 2,7 % auf 11,55 Euro/m²/Monat) zeigt sichebenfalls eine gebremste Entwicklung: der Jahresschnitt 2014 - 2018 bilanziertmit + 5,1 %, + 4,4 %, + 3,8 % höhere prozentuale Anstiege."Auch für 2020 ist mit Mietpreissteigerungen auf ähnlichem Niveau unter demFünfjahresschnitt bei deutlichen regionalen Unterschieden zu rechnen", blicktSebastian Grimm voraus. "Trotz reger Neubautätigkeit liegt weiterhin eindeutliches Defizit im Wohnungsneubau vor. Zudem werden der anhaltend hohe Zuzugin die Städte und die starke Geburtenrate auch in den kommenden Jahren dieWohnungsnachfrage treiben."Beschleunigung der Kaufpreisdynamik für EigentumswohnungenMit einem zweistelligen mittleren Preiswachstum gegenüber dem Vorjahr von + 10,2Prozent lag die Entwicklung der angebotenen Kaufpreise in den von JLLuntersuchten Big 8-Städten deutlich über dem mittleren Fünfjahresschnitt (2014 -2018: + 8,2 %) und dem Vorjahr (2018: ebenfalls + 8,2 %). Damit haben sich dieKaufpreise im Jahr 2019 ein weiteres Mal verteuert. Diese Verteuerung gilt imgleichen Maße auch für die mittlere Entwicklung in den günstigsten zehn Prozent(+ 14,1 %, bei + 11,4 % im 5-Jahresschnitt) und den teuersten zehn Prozent derangebotenen Wohnungen (+ 8,6 %, bei + 7,0 % im Schnitt der Jahre 2014 - 2018)."Eigentumswohnungen bleiben angesichts günstiger Finanzierungskonditionen undgestiegener Renditespreads zu Alternativinvestments sowohl für Selbstnutzer alsauch als Investmentanlage weiterhin günstig", kommentiert Roman Heidrich dasGeschehen.Die höchsten mittleren Preissteigerungen der angebotenen Eigentumswohnungenzeigten Hamburg (+ 11,1 % auf 4.900 Euro/m²), Köln (+ 12,3 % auf 4.020 Euro/m²)und Düsseldorf (+ 13,3 % auf 4.270 Euro/m²) mit deutlichem Plus gegenüber demVorjahr (+ 4,3 %, + 2,9 % bzw. + 3,9 %). Der mittleren Fünfjahresschnitt indiesen drei Städten (+ 5,2 %, + 8,1 % bzw. + 7,8 %) fällt niedriger aus als imSchnitt der übrigen Big 8-Städten (+ 9,5 %). Berlin und Leipzig bilanzierenhingegen ein leicht gedämpftes Wachstum bei den Kaufpreisen. Mit + 8,4 Prozentbzw. + 8,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr liegen die mittleren Angebotskaufpreiseim zweiten Halbjahr 2019 in Berlin bei rund 4.700 Euro/m², in Leipzig bei 2.260Euro/m². Beide Städte weisen mit im Schnitt + 10,1 Prozent und + 11,2 Prozentweiterhin die stärksten Preissteigerungen der Big 8-Städte seit Ende 2014 auf.Die drei teuersten Städte München, Frankfurt und Stuttgart verzeichnen mittlereKaufpreise von 8.130 Euro/m², 5.860 Euro/m² und 4.770 Euro/m². "Diese Märktezeichnen sich durch eine höhere Marktreife aus, die sich in relativ konstantenmittleren Preisentwicklungen und einer höheren Dynamik im Spitzensegmentmanifestiert", so Sebastian Grimm. In allen drei Städten ist der Anstieg 2019 imSpitzensegment höher als der des stadtübergreifenden Medians.Anmerkungen- Weitere Informationen, auch zu den Wohnungsmärkten der einzelnenStädte, werden ab 24. Februar 2020 im neuenJLL-Wohnungsmarktüberblick unterhttp://www.jll.de/germany/de-de/research/wohnen zur Verfügung stehen.- Nähere Informationen zur Struktur des WohnungsmarktesDeutschland sowie einer Diskussion um aktuelle wirtschaftliche unddemografische Entwicklungen und deren Auswirkungen für den deutschenWohnungsmarkt finden sich im JLL Wohnungsmarktbericht unterhttps://www.jll.de/de/trends-and-insights/research/wohnungsmarktbericht- Im Rahmen der Wohnungsmarktberichterstattung hat JLL zum H1 2019einen Wechsel der Datenquellen vollzogen. Es werden nun Angebote desAnbieters empirica systeme ausgewertet, die sich durch eine besondersbreite Marktabdeckung auszeichnen können. In diesem Zusammenhangwurden rückwirkend ab H2 2018 die Miet- und Kaufpreise leichtangepasst. 